Final do Carioca de vôlei definida; confira destaques da fase classificatória
Sesc Flamengo e Fluminense brigam pelo título
O jogo desta quinta-feira (10) entre Sesc Flamengo e Fluminense marcou o fim da fase classificatória do Campeonato Carioca de vôlei feminino. Com a vitória do rubro-negro, o time assumiu a ponta da tabela e disputa a decisão em casa, contra a própria equipe tricolor. Em terceiro lugar, ficou o Tijuca Tênis Clube, que encerrou a participação na torneio.
O Carioca é disputado em formato de "todos contra todos", em dois turnos. Assim, cada um dos três times disputou o total de quatro partidas na primeira fase e os dois melhores avançaram à decisão. A final é decidida em jogo único e acontece na próxima segunda-feira (13), no Tijuca Tênis Clube, às 20h30 (de Brasília), entre Flamengo e Fluminense.
Como ficou a classificação?
O Tijuca terminou a competição com apenas uma vitória e dois pontos somados, no último lugar. Na segunda posição, ficou o Fluminense, com sete pontos. Com a vitória sobre o tricolor na última partida, o Flamengo terminou a fase classificatória como líder da tabela, com a soma de nove pontos.
CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS:
- Tijuca Tênis Clube 3 x 2 Fluminense
- Sesc Flamengo 3 x 0 Tijuca Tênis Clube
- Sesc Flamengo 1 x 3 Fluminense
- Fluminense 3 x 0 Tijuca Tênis Clube
- Tijuca Tênis Clube 0 x 3 Sesc Flamengo
- Fluminense 1 x 3 Sesc Flamengo
Nomes que se destacaram na primeira fase do Carioca de vôlei
Pelo lado do Flamengo, a oposta Tainara foi o maior nome do time neste início de temporada. A jogadora da Seleção Brasileira contribuiu com ataques potentes e bons saques. Além disso, foi fundamental para garantir a classificação do time em primeiro lugar, com 22 pontos marcados no jogo desta quinta-feira (9).
Outra jogadora que se destacou foi Ariane, também oposta. Na vitória do Fluminense sobre o Tijuca por 3 sets a 0, que garantiu o tricolor na final, foi responsável por 20 pontos. A atleta mantêm a boa fase da temporada passada, quando terminou a Superliga como a maior pontuadora da competição, com 524 acertos. A oposta chegou a fazer parte da lista longa de José Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações 2025, mas não foi convocada.
