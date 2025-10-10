Final do Campeonato Paulista de vôlei feminino: confira horário e onde assistir

Neste sábado (11), Sesi-Bauru e Paulistano Barueri jogam a partida que decide o título do Campeonato Paulista de vôlei feminino 2025. O confronto acontece a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2. ➡️ Clique aqui para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Na primeira partida da final, o Sesi-Bauru, comandado pela levantadora Dani Lins, venceu o Barueri por 3 sets a 2, com as parciais de 21/25, 25/17, 25/15, 18/25 e 15/13.

Agora, neste sábado (11), a equipe que saiu derrotada precisa vencer para se manter viva e levar o jogo para o golden set. A parcial decisiva é de 25 pontos e, com a série empatada, quem ganhar, consagra-se campeão. Para o Sesi-Bauru, basta vencer o confronto por qualquer diferença de sets para ficar com o título.

continua após a publicidade

➡️ Mayany faz ponto decisivo na final do Paulista de vôlei, mas sai correndo: ‘Pro banheiro’

Como foi o jogo 1 da final do Paulista de vôlei feminino?

📝Texto por Mariana Quélhas

O duelo foi marcado por alternâncias no placar. No primeiro set, o Barueri abriu 4 a 1, viu o Sesi-Bauru empatar em 5 a 5, mas conseguiu estabelecer vantagem de 18 a 15. O time da casa manteve o controle e fechou em 25 a 21.

No segundo set, após empate em 7 a 7, o Sesi-Bauru assumiu a liderança com 9 a 7. A equipe visitante ampliou para 13 a 11 e depois 19 a 14, vencendo por 25 a 17.

continua após a publicidade

O terceiro set mostrou domínio do Sesi-Bauru, que abriu 4 a 0 logo no início. O time visitante ampliou para 6 a 2, 11 a 6, 16 a 10 e 20 a 13, fechando em 25 a 15 com ponto de Nia Reed.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No quarto set, o Paulistano Barueri reagiu. Após alternâncias iniciais, o time da casa estabeleceu 13 a 10, ampliou para 18 a 14 e 20 a 16, vencendo por 25 a 18 e forçando o tie-break.

No set decisivo, o Barueri começou melhor e abriu 4 a 1, 5 a 2 e 7 a 4. O Sesi-Bauru, porém, empatou em 8 a 8 e virou para 9 a 8. A equipe visitante fez 13 a 11, sofreu o empate em 13 a 13, mas finalmente venceu por 15 a 13.

As equipes agora se preparam para o confronto decisivo em Bauru. O Sesi-Bauru jogará em casa buscando confirmar a conquista do título do Campeonato Paulista Feminino.