Vôlei de praia: duas duplas brasileiras avançam às semis de etapa mundial

Nesta sexta-feira (10), duas duplas brasileiras avançaram às semifinais da etapa do Elite 16 de Newport Beach, nos Estados Unidos. Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur Lanci seguem representando o país na competição. As semifinais e as disputas por pódio acontecem ainda neste sábado (11), com transmissão da VBTB (streaming pago da Federação).

Adversários da semifinal

Evandro e Arthur Lanci enfrentam os primos Grimalt, do Chile, às 13h (de Brasília). A dupla tem raízes brasileiras, já que foi treinada por Paulão, primeiro campeão do país no vôlei de praia, que faleceu recentemente. Atualmente, os chilenos estão no comando do auxiliar de Paulão, Ramon Gomes.

Duda e Ana Patrícia voltam à quadra às 16h (de Brasília), contra as americanas Donlin e Denaburg.

Como foram os confrontos das quartas?

Evandro e Arthur Lanci passaram pelos noruegueses Mol e Berntsen nas quartas de final. Os brasileiros venceram por dois sets a zero, com as parciais de 21/17 e 21/18.

Já Duda e Ana Patrícia, em um duelo 100% brasileiro, superaram Thâmela e Vic, vice-campeãs da última etapa do Elite 16 e dupla número 1 do mundo. O jogo terminou também em dois sets a zero, em parciais de 21/15 e 21/19.

Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Newport Beach do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Dupla campeã do Elite 16 no Rio é eliminada

Carol Solberg e Rebecca, campeãs da etapa do Elite 16 em Copacabana, no Rio de Janeiro, foram eliminadas nas quartas de final pela dupla americana formada por Whitmarsh e Newbwerry. As parciais foram 21/14 e 21/13.

Grupos do Mundial de vôlei de praia 2025 são anunciados

O Mundial de vôlei de praia 2025 acontece em Adelaide, na Austrália, entre os dias 14 e 23 de novembro. Na competição masculina, George e Saymon enfrentarão seus compatriotas André e Renato no grupo C, que também conta com os campeões olímpicos da Suécia, Ahman/Hellvig, e os australianos Brunett/Hodges. A terceira dupla brasileira, Evandro e Arthur, está no grupo D e terá pela frente equipes da Alemanha, Argentina e Nicarágua.

No feminino, as líderes do ranking mundial, Thamela e Victoria, foram sorteadas no grupo A e enfrentarão duplas da Ucrânia, Paraguai e Peru. Carol e Rebecca, no grupo B, terão como adversárias equipes da Ucrânia, Holanda e Egito. O grupo C terá Vitória e Hegê contra duplas dos Estados Unidos, Holanda e Nigéria. As campeãs olímpicas e vice-campeãs mundiais, Duda e Ana Patrícia, estão no grupo F e jogarão contra representantes da República Tcheca, Polônia e Austrália.