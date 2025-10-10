Final do Campeonato Paulista de Vôlei está definida; veja confronto
Suzano e Vôlei Renata vão decidir o Campeonato Paulista de Vôlei
O cenário da grande final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino de 2025 está formalmente definido. Suzano e Vôlei Renata medirão forças na disputa pelo título estadual, após concluírem com êxito suas respectivas e disputadas séries semifinais. A decisão colocará frente a frente duas das mais tradicionais e relevantes forças da modalidade no estado.
O Suzano assegurou sua classificação para a fase final ao superar o Sesi-Bauru pelo placar agregado de 3 a 1. A equipe demonstrou notável consistência tática e técnica ao longo dos confrontos, impondo seu ritmo para garantir a vaga na decisão e prosseguir na busca pelo lugar mais alto do pódio.
Do outro lado da chave, o Vôlei Renata protagonizou uma semifinal de contornos dramáticos e grande equilíbrio técnico. A equipe de Campinas necessitou de resiliência para eliminar o Viapol, fechando a série em um placar agregado de 3 a 2. A classificação, conquistada em um confronto decidido nos detalhes, solidifica a campanha do time campineiro rumo à disputa do campeonato.
Final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino em andamento
Neste sábado (11), Sesi-Bauru e Paulistano Barueri jogam a partida que decide o título do Campeonato Paulista de vôlei feminino 2025.
Na primeira partida da final, o Sesi-Bauru, comandado pela levantadora Dani Lins, venceu o Barueri por 3 sets a 2, com as parciais de 21/25, 25/17, 25/15, 18/25 e 15/13.
Agora, neste sábado (11), a equipe que saiu derrotada precisa vencer para se manter viva e levar o jogo para o golden set. A parcial decisiva é de 25 pontos e, com a série empatada, quem ganhar, consagra-se campeão. Para o Sesi-Bauru, basta vencer o confronto por qualquer diferença de sets para ficar com o título.
