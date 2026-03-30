Suécia x Polônia: onde assistir, horário e escalações da final da repescagem da Copa do Mundo
Suécia e Polônia decidem nesta terça quem vai ao Mundial
A Strawberry Arena, em Solna, será o cenário de um dos confrontos mais equilibrados e aguardados da repescagem europeia. Suécia e Polônia se enfrentam nesta terça-feira (31), às 15h45 (horário de Brasília), em jogo único que vale a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.
Como chega a Suécia?
O técnico Graham Potter aposta na renovação ofensiva da equipe. Com o artilheiro do Arsenal Viktor Gyökeres, a Suécia tenta imprimir um ritmo intenso desde o início. A solidez defensiva com Lindelöf será crucial para anular o principal perigo adversário e garantir a festa da torcida em Estocolmo.
Como chega a Polônia?
A Polônia confia na hierarquia de seus veteranos. Sob o comando de Jan Urban, a equipe mostrou poder de reação contra a Albânia. O plano de jogo gira em torno de abastecer Robert Lewandowski, mas nomes como Zieliński e Sebastian Szymański ganham importância na articulação das jogadas. A experiência em jogos eliminatórios é o grande trunfo dos poloneses para buscar a vaga fora de casa.
✅Ficha do jogo
SUÉCIA x POLÔNIA
Eliminatórias da Copa do Mundo
📅 Data: terça, 31 de março de 2026
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Strawberry Arena, em Solna
📺 Onde assistir: Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
SUÉCIA (Técnico: Graham Potter)
Kristoffer Nordfeldt; Lagerbielke, Carl Starfelt e Victor Lindelof; Jesper Karlstorm, Yasin Ayari, Herman Johansson e Gabriel Gudmundsson; Anthony Elanga e Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres
POLÔNIA (Técnico: Jan Urban)
Kamil Grabara; Tomasz Kedziora, Jan Bednarek e Jakub Kiwior; Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Matty Cash e Michal Skóras; Filip Rózga (Oskar Pietuszewski), Jakub Kaminski e Robert Lewandowski
