menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Onde Assistir

Suécia x Polônia: onde assistir, horário e escalações da final da repescagem da Copa do Mundo

Suécia e Polônia decidem nesta terça quem vai ao Mundial

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
16:25
Suécia x Polônia pela repescagem da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Strawberry Arena, em Solna, será o cenário de um dos confrontos mais equilibrados e aguardados da repescagem europeia. Suécia e Polônia se enfrentam nesta terça-feira (31), às 15h45 (horário de Brasília), em jogo único que vale a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Como chega a Suécia?

O técnico Graham Potter aposta na renovação ofensiva da equipe. Com o artilheiro do Arsenal Viktor Gyökeres, a Suécia tenta imprimir um ritmo intenso desde o início. A solidez defensiva com Lindelöf será crucial para anular o principal perigo adversário e garantir a festa da torcida em Estocolmo.

continua após a publicidade

Como chega a Polônia?

A Polônia confia na hierarquia de seus veteranos. Sob o comando de Jan Urban, a equipe mostrou poder de reação contra a Albânia. O plano de jogo gira em torno de abastecer Robert Lewandowski, mas nomes como Zieliński e Sebastian Szymański ganham importância na articulação das jogadas. A experiência em jogos eliminatórios é o grande trunfo dos poloneses para buscar a vaga fora de casa.

Lewandowski, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida semifinal da repescagem para a Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Polônia e Albâni (Foto: Sergei Gapon / AFP)<br>
✅Ficha do jogo

SUÉCIA x POLÔNIA
Eliminatórias da Copa do Mundo

📅 Data: terça, 31 de março de 2026
Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Strawberry Arena, em Solna
📺 Onde assistir: Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SUÉCIA (Técnico: Graham Potter)
Kristoffer Nordfeldt; Lagerbielke, Carl Starfelt e Victor Lindelof; Jesper Karlstorm, Yasin Ayari, Herman Johansson e Gabriel Gudmundsson; Anthony Elanga e Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres

continua após a publicidade

POLÔNIA (Técnico: Jan Urban)
Kamil Grabara; Tomasz Kedziora, Jan Bednarek e Jakub Kiwior; Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Matty Cash e Michal Skóras; Filip Rózga (Oskar Pietuszewski), Jakub Kaminski e Robert Lewandowski

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias