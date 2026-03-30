Onde Assistir

Kosovo x Turquia: onde assistir, horário e escalações da final da repescagem da Copa do Mundo

Em Pristina, Kosovo e Turquia decidem nesta terça quem carimba o passaporte

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
15:45
Kosovo x Turquia pela repescagem da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
Kosovo e Turquia se enfrentam nesta terça-feira (31), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina. A partida é a grande final de sua chave na repescagem das Eliminatórias da Europa, e o vencedor garante vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

Como chegam Kosovo e Turquia?

A seleção de Kosovo chega para este confronto histórico após uma classificação épica na fase anterior, onde venceu a Eslováquia por 4 a 3 fora de casa, demonstrando um poder de reação impressionante. Já a Turquia teve um caminho mais tenso e econômico: superou a Romênia por 1 a 0, com uma assistência brilhante da joia Arda Güler, para se colocar a um passo do Mundial.

Para Kosovo, a vitória significaria a primeira participação de sua história em uma Copa do Mundo, um feito monumental para a jovem nação. Para os turcos, o jogo vale o retorno ao torneio após 24 anos, a última vez foi no emblemático Mundial de 2002, quando terminaram na terceira colocação.

✅Ficha do jogo

KOSOVO x TURQUIA
Eliminatórias da Copa do Mundo

📅 Data: terça, 31 de março de 2026
Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Fadil Vokrri, em Pristina (Kosovo)
📺 Onde assistir: Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

KOSOVO (Técnico: Franco Foda)
Arijanet Muric; Mergim Vojvoda, Lubardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari e Dion Gallapeni; Elvis Rexhbeçaj, Veldin Hodza e Florent Muslija

TURQUIA (Técnico: Vincenzo Montella)
Ugurcan Çakir; Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardacki e Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Çalhanoglu e Arda Guler; Alper Yilmaz, Kenan Yildiz e Kerem Akturkoglu

