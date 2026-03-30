Alemanha x Gana: onde assistir, horário e escalações do amistoso
Em Stuttgart, Alemanha de Nagelsmann testa força contra Gana nesta Data FIFA
- Matéria
- Mais Notícias
A Alemanha recebe a seleção de Gana nesta segunda-feira (30), na MHP Arena, em Stuttgart. O confronto carrega um sabor especial de nostalgia: as seleções voltam a se encontrar após 12 anos, quando protagonizaram um duelo emocionante pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2014, em Fortaleza — edição que também ficou marcada pelo histórico 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na semifinal.
Ficha do jogo
Atualmente, as equipes contam com novos protagonistas e momentos distintos. A equipe comandada por Julian Nagelsmann vem de uma vitória eletrizante por 4 a 3 sobre a Suíça e busca consolidar o elenco antes do Mundial. Já os ganeses tentam se recuperar da goleada sofrida para a Áustria (5 a 1) e ajustar o time que caiu no "Grupo da Morte" da Copa de 2026, ao lado de Inglaterra e Croácia.
ALEMANHA x GANA
Amistoso
📅 Data: segunda, 30 de março de 2026
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: MHPArena, em Stuttgart (Alemanha)
📺 Onde assistir: Sportv e Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)
Nübel; Kimmich, Tah, Rüdiger e Brown; Gross, Stach e Gnabry; Karl, Schade e Woltemade
GANA (Técnico: Otto Ado)
Zigi; Yirenkyi, Adjetey, Djiku e Köhn; Issahaku, Thomas Partey, Sibo e Semenyo; Adu e Jordan Ayew
- Matéria
- Mais Notícias