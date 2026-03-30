Alemanha x Gana: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Em Stuttgart, Alemanha de Nagelsmann testa força contra Gana nesta Data FIFA

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
10:50
Alemanha x Gana - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
Alemanha x Gana - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
A Alemanha recebe a seleção de Gana nesta segunda-feira (30), na MHP Arena, em Stuttgart. O confronto carrega um sabor especial de nostalgia: as seleções voltam a se encontrar após 12 anos, quando protagonizaram um duelo emocionante pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2014, em Fortaleza — edição que também ficou marcada pelo histórico 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na semifinal.

Ficha do jogo

escudo-da-selecao-alemanha-1
ALE
GAN
ALEMANHA X GANA
Amistoso
Data e Hora
15h45 (de Brasília), segunda, 30 de março de 2026
Local
MHPArena, em Stuttgart (Alemanha)
Árbitro
Stuart Attwell (ING)
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

Atualmente, as equipes contam com novos protagonistas e momentos distintos. A equipe comandada por Julian Nagelsmann vem de uma vitória eletrizante por 4 a 3 sobre a Suíça e busca consolidar o elenco antes do Mundial. Já os ganeses tentam se recuperar da goleada sofrida para a Áustria (5 a 1) e ajustar o time que caiu no "Grupo da Morte" da Copa de 2026, ao lado de Inglaterra e Croácia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)
Nübel; Kimmich, Tah, Rüdiger e Brown; Gross, Stach e Gnabry; Karl, Schade e Woltemade

A Alemanha encara Gana em um amistoso (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
A Alemanha encara Gana em um amistoso após vencer a Suiça por 4a3 (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

GANA (Técnico: Otto Ado)
Zigi; Yirenkyi, Adjetey, Djiku e Köhn; Issahaku, Thomas Partey, Sibo e Semenyo; Adu e Jordan Ayew

