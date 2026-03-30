República Tcheca x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações da final da repescagem da Copa do Mundo

Em Praga, seleções decidem nesta terça quem fica com a vaga no Mundial de 2026


Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
15:25
República Tcheca x Dinamarca pela repescagem da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
República Tcheca e Dinamarca se enfrentam nesta terça-feira (31), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Letná, em Praga. A partida é válida pela fase decisiva da repescagem das Eliminatórias da Europa, e o vencedor garante presença na Copa do Mundo de 2026.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Como chega a República Tcheca?

A grande preocupação tcheca é o desgaste físico após 120 minutos contra a Irlanda. O técnico Miroslav Koubek pode fazer ajustes, e Tomas Soucek, que entrou como reserva na semifinal, deve ser titular na decisão. Adam Hlozek segue fora por questões físicas. O veterano Vladimir Darida, que saiu da aposentadoria internacional após cinco anos, traz experiência ao meio de campo. Patrik Schick está disponível após marcar de pênalti contra a Irlanda.

Como chega a Dinamarca?

Do lado dinamarquês, Joachim Andersen cumpriu suspensão na semifinal e retorna para reforçar a zaga. Andreas Christensen, Kasper Schmeichel, Patrick Dorgu e Rasmus Kristensen seguem como dúvidas por lesão. Mads Hermansen deve continuar no gol. Rasmus Hojlund está em plena forma: artilheiro das Eliminatórias com seis gols e autor de 10 gols na Serie A pelo Napoli nesta temporada.

✅Ficha do jogo

REPÚBLICA TCHECA x DINAMARCA
Eliminatórias da Copa do Mundo

📅 Data: terça, 31 de março de 2026
Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Letná, em Praga (República Tcheca)
📺 Onde assistir: Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

REPÚBLICA TCHECA (Técnico: )
Matej Kovar; Tomás Holes, Robin Hranac e Ladislav Krejci; Tomás Soucek, Lukás Provod, Vladimír Coufal e David Jurásek; Patrik Schick, Pavel Sulc e Tomás Chory

DINAMARCA (Técnico: Brian Riemer)
Mads Hermansen; Alexander Bah, Christian Norgaard, Victor Nelsson e Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Hojbjerg e Victor Froholdt; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard e Rasmus Hojlund.

