Sporting e Benfica se enfrentam neste domingo (29), às 17h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), em clássico válido pela 16ª rodada do Campeonato Português. Os dois times estão no topo da tabela: líderes, os Encarnados têm 38 pontos, mas terão a dura missão de segurar o matador Gyökeres e seus companheiros, que têm um a menos e precisam vencer para assumir a ponta da liga lusitana. O dérbi que promete fortes emoções na capital local terá transmissão do Disney+ Premium.

✅ FICHA TÉCNICA

Sporting x Benfica

16ª rodada - Liga Portugal

📆 Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Fábio Veríssimo (árbitro); Pedro Martins e Hugo Marques (auxiliares); Hélder Malheiro (quarto árbitro); Tiago Martins e Hugo Ribeiro (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORTING (Técnico: Rui Borges)

Franco Israel; Zeno Debast, Ousmane Diomande e Eduardo Quaresma; Geovany Quenda, João Simões, Morten Hjulmand e Maximiliano Araújo; Francisco Trincão, Viktor Gyökeres e Conrad Harder



❌ Desfalques: Daniel Bragança, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Nuno Santos (lesionados)



BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Anatoliy Trubin; Tomás Araújo, Alexander Bah, António Silva e Álvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Orkun Kokçu; Ángel Di María, Kerem Akturkoglu e Jan-Niklas Beste; Vangelis Pavlidis



❌ Desfalques: Tiago Gouveia e Renato Sanches