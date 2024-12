Jornal espanhol coloca Endrick entre as maiores decepções de La Liga

Endrick, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, enfrenta problemas de adaptação ao futebol espanhol. Com o pouco espaço promovido pelo treinador Carlo Ancelotti, o brasileiro foi colocado entre as maiores decepções do campeonato espanhol até aqui na temporada. A lista, que também conta com James Rodríguez, ex-São Paulo e atualmente no Rayo Vallecano, foi divulgada pelo portal Marca, de Madri, na última sexta-feira (27).

Com apenas 123 minutos concedidos em La Liga, Endrick tem apenas um gol na competição, marcado diante do Real Valladollid. Atleta do Real Madrid desde junho de 2024, o jovem encara a concorrência pesada de Kylian Mbappé no setor de ataque merengue.

Endrick é apontado como decepção por jornal espanhol

Opção reserva de Carlo Ancelotti, Endrick foi comparado a Joselu, experiente atacante espanhol que assumiu protagonismo na reta final da temporada 2023-24. A saída do jogador para o Al-Gharafa deixou um vácuo no elenco, que de acordo com o portal, não foi suprido com a chegada da joia ex-Palmeiras

— Endrick não é o novo Joselu do Real Madrid. Não poderia ser pelo seu perfil e não tem sido pelo seu desempenho contra a baliza adversária. A seu favor tem a idade, 18 anos, o que lhe dá uma margem infinita de confiança.

Além da margem para evolução com a pouca idade, o Marca apontou que o espelho em Vini Jr deve guiar a volta por cima de Endrick no Real Madrid.

— Ancelotti, depois do início errático da equipe, concedeu-lhes 123 minutos de jogo em La Liga. O espelho de Vinicius pode ser a sua melhor vitamina para um jogador de futebol de quem se espera muito.

Questionado sobre a possibilidade de emprestar o pouco utilizado Endrick na janela de transferências de janeiro, Carlo Ancelotti foi categórico: ele conta com o brasileiro nesta temporada, mas seguirá com cautela na distribuição de tempo de jogo:

— Endrick e Guler vão ficar aqui. Não sei se terão mais minutos, podem precisar. Não tenho preconceito com ninguém e procuro colocar o melhor time independente da idade. Às vezes penso que com o Endrick a equipe é melhor, assim como em outras ocasiões é com o Guler. Os jovens trazem entusiasmo, mas têm de aprender coisas com o tempo.

Endrick tem perdido espaço no Real Madrid de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução/Instagram)

O Real Madrid entra em campo no dia 3 de janeiro, contra o Valencia, fora de casa, em jogo atrasado da 12ª rodada de La Liga. A bola rola às 17h (de Brasília).

Confira outros nomes na lista

JAMES RODRÍGUEZ - RAYO VALLECANO

— O colombiano chegou sem ritmo a uma competição que não espera por ninguém. A ruptura entre camisa dez e Rayo parece inevitável. Nos seus 143 minutos não marcou nem deixou vestígios da sua qualidade.

KELECHI IHEANACHO - SEVILLA

— O primeiro turno o condenou. O atacante jogou 400 minutos na Liga e não marcou nenhum gol. Com este peso nas costas, não é estranho que o Sevilla tenha em seu plano de inverno se desfazer de seus serviços.

FRENKIE DE JONG - BARCELONA

— O holandês, um dos jogadores de maior qualidade do Barcelona, ​​já não é mais o mesmo jogador desde a lesão no tornozelo. Frenkie de Jong viu como é difícil entrar no time de Flick. Entre lesões e desempenho irregular, suas atuações em La Liga estão limitadas a 229 minutos e um único jogo como titular.

ANSU FATI - BARCELONA

— Cada vez que parece que ele pode recomeçar, surge uma nova lesão que quebra sua confiança. Flick, que não é contra a ideia de apostar em jogadores jovens, usou-o em 129 minutos sem que Ansu marcasse. Com o horizonte definido para o segundo turno, seu futuro é incerto.

