Segundo dia de Boxing Day na Premier League é marcado por falta de gols

A rodada de Boxing Day da Premier League chegou oficialmente ao fim nesta sexta-feira (27). As partidas entre Brighton e Brentford e Arsenal e Ipswich Town encerraram a 18ª jornada na principal liga de futebol na Terra do Rei. Confira os principais destaques do dia!

continua após a publicidade

➡️ Globe Soccer Awards tem Vini Jr melhor do mundo; veja todos os premiados

Como foi a rodada de Boxing Day na Premier League?

BRIGHTON 0x0 BRENTFORD

Brighton e Brentford empataram sem gols no primeiro jogo desta sexta-feira (27). O Brighton manteve o controle das ações no decorrer da partida, mas sofria com escapadas do rápido ataque coordenado por Thomas Frank: Wissa e Mbeumo, ameaças habituais dos Bees, levaram perigo ao gol de Verbruggen. O congolês, inclusive, balançou as redes aos 15 minutos do primeiro tempo, mas teve o tento anulado por impedimento.

Do lado dos Seagulls, o brasileiro João Pedro, titular no ataque, passou em branco. O resultado no Boxing Day manteve a situação das equipes da tabela: o Brighton é o décimo colocado, com 26 pontos, enquanto o Brentford é 11º, com 24.

continua após a publicidade

ARSENAL 1x0 IPSWICH TOWN

O Arsenal bateu o Ipswich Town por 1 a 0, no Emirates Stadium. O gol do triunfo foi marcado por Kai Havertz - o 12º do alemão na temporada 2023-24. Os brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, que vivem ótima fase pelos Gunners, foram titulares no resultado e contribuíram ofensivamente: o centroavante, inclusive, chegou a balançar as redes adversárias no primeiro tempo, mas teve o gol anulado por impedimento.

Na segunda etapa, com forte presença no campo de ataque, os Gunners seguiram levando perigo ao gol defendido por Muric, principalmente por meio dos escanteios, maior arma da equipe londrina nesta temporada. Do outro lado, o Ipswich Town, dono do terceiro pior ataque da competição, sequer assustou o goleiro David Raya, dos mandantes.

continua após a publicidade

Com a vitória, o Arsenal encerra o Boxing Day na segunda posição da Premier League, com 36 pontos, e segue na caça ao líder Liverpool. Do outro lado, os visitantes ficam na penúltima colocação, com 12 pontos, três pontos a menos que o Wolverhampton, primeira equipe fora da zona de descenso.

➡️ Saiba como foi o jogo!

Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, em ação pelo Boxing Day (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Resultados da rodada

Manchester City 1x1 Everton

Bournemouth 0x0 Crystal Palace

Chelsea 1x2 Fulham

Newcastle 3x0 Aston Villa

Nottingham Forest 1x0 Tottenham

Southampton 0x1 West Ham

Wolverhampton 2x0 Manchester United

Liverpool 3x1 Leicester

Brighton 0x0 Brentford

Arsenal 1x0 Ipswich Town

O que é o Boxing Day? 🎄

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países com o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro. Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra, obrigatoriamente jogam neste dia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional