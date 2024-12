West Ham e Liverpool se enfrentam neste domingo (29), às 14h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Londres (ING), em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os visitantes, sob a batuta de um brilhante Salah, lideram a competição com seis pontos de vantagem - e um jogo a menos - em relação ao vice-líder Arsenal (42 a 36) e querem ampliar o bom momento, enquanto os donos da casa, com 23, precisam do triunfo para seguirem vivos na briga pelas vagas continentais. O jogo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham x Liverpool

19ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 14h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (auxiliares); Steven Martin (quarto árbitro); Darren England e Simon Bennett (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Alphonse Aréola; Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo e Emerson Palmieri; Edson Álvarez; Jarrod Bowen, Lucas Paquetá, Mohammed Kudus e Crysencio Summerville; Niclas Füllkrug



❌ Desfalques: Guido Rodríguez e Tomas Soucek (suspensos); Max Kilman e Carlos Soler (lesionados); Lukasz Fabianski (protocolo de concussão); Michail Antonio (recuperação de acidente veicular)



LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk e Kostas Tsimikas; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Curtis Jones; Mohamed Salah, Diogo Jota e Luis Díaz



❌ Desfalques: Dominik Szoboszlai (suspenso); Ibrahima Konaté e Conor Bradley (lesionados)