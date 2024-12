Milan e Roma se enfrentam neste domingo (29), às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa estão em oitavo, com 26 pontos, e querem o triunfo para grudar na zona europeia, enquanto os visitantes, sete pontos e duas posições abaixo, precisam vencer para voltar a sonhar com vagas em competições continentais para 2025-26. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Milan x Roma

18ª rodada - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Michael Fabbri (árbitro); Alessandro Costanzo e Valerio Vecchi (auxiliares); Matteo Marcenaro (quarto árbitro); Francesco Meraviglia e Aleandro Di Paolo (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Mike Maignan; Emerson Royal, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Theo Hernández; Youssouf Fofana e Filippo Terracciano; Samuel Chukwueze, Tijjani Reijnders e Álex Jiménez; Álvaro Morata



❌ Desfalques: Rafael Leão, Yunus Musah, Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi (lesionados)

❓ Dúvidas: Christian Pulisic, Ismael Bennacer e Luka Jovic (lesionados)



ROMA (Técnico: Claudio Ranieri)

Mile Svilar; Gianluca Mancini, Mats Hummels e Evan Ndicka; Alexis Saelemaekers, Leandro Paredes, Manu Koné e Angeliño; Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy; Artem Dovbyk



❌ Desfalque: Bryan Cristante (lesionado)