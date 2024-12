Cristiano Ronaldo defende campeonato saudita e detona liga europeia: ‘Está acabada’

Cristiano Ronaldo foi um dos grandes personagens na cerimônia de premiação da Globe Soccer Awards, realizada em Dubai nesta sexta-feira (27). Além de demonstrar insatisfação com o resultado da Bola de Ouro na temporada 2023-24, que coroou Rodri como melhor do mundo, o português deu outra declaração polêmica: ao defender Saudi Pro League, campeonato em que atua presentemente, o Gajo detonou a Ligue 1, campeonato nacional da França.

Cristiano Ronaldo dispara sobre liga da França

O ídolo do Real Madrid afirmou que o campeonato francês só tem o PSG, clube com mais dinheiro na primeira divisão de futebol do país, e que o restante está "acabado".

— Na França só tem o PSG. O resto está acabado. Eu não ligo para o que eles falam. Os outros competem, ok, mas o PSG é o mais forte. Ninguém compete, de fato, com eles. Eles têm melhores jogadores, mais dinheiro. Isso não é mentira. Não entendo a surpresa das pessoas.

Sobre o futebol da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo debochou de quem afirma que se trata de uma liga mais fácil que as que o jogador do Al-Nassr se acostumou a jogar ao longo da carreira.

— Fácil. Eu não falo por jogar lá. Eu não quero saber o que as pessoas falam, mas elas tinham que ir lá e jogar para ver. Correr com 39, 40, graus... eles tinham que se mudar para lá e ver. Não acreditem nas minhas palavras.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Globe Soccer Awards

Além da Bola de Ouro e do prêmio The Best, o Globe Soccer Awards 2024 é mais oportunidade de premiar os destaques do futebol na temporada. Organizada pela Globe Soccer, a cerimônia acontecer desde 2010, em Dubai.

