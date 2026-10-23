Spezia x Latina: onde assistir, horário e escalações
Spezia x Latina: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Spezia e Latina se enfrentam neste sábado (24), às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Alberto Picco, em La Spezia, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Spezia venceu o Ravenna por 1 a 0 fora de casa, pela Serie C1. Já o Latina vem de vitória em casa contra o Vis Pesaro por 1 a 0, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Spezia ocupa a 3ª colocação, com 22 pontos. O Latina, por sua vez, está em 5º lugar, com 19 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Alberto Picco, La Spezia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Alberto Picco, La Spezia
Rodada: 11
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Spezia
Técnico: M. Turati
A. Micai; S. Capolupo, R. Sganzerla, M. Šapola e A. Matějů; K. Bright, G. Capomaggio e C. Limonelli; A. Cardinali, D. Cazzadori e M. Zilli.
Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; B. Calabrese, F. Marenco, G. Parodi e E. Ercolano; G. Castorri, R. De Ciancio e A. De Cristofaro; G. Tomaselli, J. Báez e A. Cioffi.
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