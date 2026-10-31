Spezia x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações

Spezia e Atalanta II se enfrentam neste domingo (1º), às 11h (horário de Brasília), no Stadio Alberto Picco, em La Spezia, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Spezia empatou em casa com o Latina por 1 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Atalanta II venceu o Vis Pesaro por 2 a 1, também pela Serie C1 2026/2027. Pelo torneio principal, a equipe do Atalanta II vem de derrota em casa para o Campobasso por 1 a 2.

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Na tabela de classificação, o Spezia ocupa posição intermediária no Grupo B da Serie C1 2026/2027, enquanto o Atalanta II também figura entre os times da mesma chave, buscando melhores resultados para avançar na competição.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 1 de novembro de 2026

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Alberto Picco, La Spezia

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 11h

Local: Stadio Alberto Picco, La Spezia

Rodada: 12

Fase: Girone B

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Escalações prováveis

Spezia

Técnico: M. Turati

A. Micai; S. Capolupo, D. Cancellieri, M. Šapola e A. Matějů; K. Bright, G. Capomaggio e Kaleb Jimenez; M. Durmush, A. Cardinali e K. Cannavò.

Atalanta II

Técnico: N. Beati

A. Anelli; Albert Navarro, A. Guerini, I. Isoa e D. Ghislandi; S. Levak, F. Steffanoni e A. Manzoni; G. Bertolini, G. Misitano e Siren Diao.