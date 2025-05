Ficha do jogo SOU MCI 36ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, dia 10 de maio, às 11 horas (de Brasília) Local St. Marys Stadium, em Southampton (ING) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

Southampton e Manchester City se enfrentam em duelo válido Premier League. A partida acontece neste dia sábado (10), no estádio St. Marys Stadium, em Southampton (ING), às horas 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN e no Disney+.

Southampton está à beira de um registrar recorde negativo na Premier League. Se perder mais um dos três jogos restantes, igualará o maior número de derrotas (29) em uma temporada de 20 equipes na elite do futebol inglês, um recorde compartilhado por Sunderland (2005-06), Derby County (2007-08) e Sheffield United (2020-21). Além disso, o time precisa de apenas um ponto para evitar igualar o menor número de pontos já conquistado na Premier League: 11, estabelecido pelo Derby County em 2007-08.

Enquanto o Manchester City está em excelente fase, acumulando uma sequência de nove jogos sem perder em todas as competições (7 vitórias e 2 empates). O time venceu os últimos quatro jogos da Premier League, igualando sua maior sequência de vitórias na temporada. Na última partida, Kevin De Bruyne, que está prestes a deixar o clube, marcou o único gol na vitória por 1-0 contra o Wolverhampton Wanderers, ajudando o City a subir para a terceira posição na tabela, aproveitando os tropeços de Newcastle United e Nottingham Forest.

Tudo sobre o jogo entre Southampton e Manchester City pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Southampton x Manchester City

36° rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às horas 11h (de Brasília);

📍 Local: estádio St. Marys Stadium, em Southampton (ING);

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

👼 Southampton (Técnico: Simon Rusk)

Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Walker-Peters, Downes, Ugochukwu, Manning; Sulemana, Fernandes; Stewart.

⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gündogan, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Doku; Marmoush.la

