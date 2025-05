Rivais na fase de grupos do Mundial de Clubes 2025, Botafogo e Paris Saint-Germain compartilham uma característica marcante na temporada: o protagonismo ofensivo dos seus laterais. Seja no Brasil ou na Europa, os jogadores de lado têm sido decisivos com gols, assistências e presença constante no terço final do campo.

Laterais protagonistas no Botafogo

Em 2025, os laterais do Botafogo foram responsáveis por participações diretas em 9 dos 19 gols marcados desde que o time passou a utilizar seu elenco principal na temporada — ou seja, quase 48% das bolas na rede passaram por eles.

Na lateral esquerda, Cuiabano lidera esse setor com quatro participações diretas em gols (um gol e três assistências). Segundo dados do Sofascore, ele também tem a segunda maior média de finalizações por partida do elenco na Copa Libertadores, mostrando presença ofensiva constante.

Do lado direito, Vitinho balançou as redes três vezes e ainda contribuiu com uma assistência. Já Alex Telles, com passagem pela Seleção Brasileira, também deixou sua marca com um gol marcado em 2025. Para completar, o jovem uruguaio Mateo Ponte anotou o gol da vitória por 1 a 0 contra o Juventude, em jogada que contou com assistência de Cuiabano.

Alex Telles, lateral do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

PSG também conta com laterais artilheiros e criadores

Se os números do Botafogo são expressivos, o PSG também apresenta estatísticas impressionantes. Os laterais Achraf Hakimi e Nuno Mendes participaram diretamente de 30 gols da equipe francesa na temporada — em uma campanha em que o time já marcou 145 gols, o que representa uma contribuição de mais de 20% dos tentos anotados.

Hakimi comemora gol do PSG contra o Aston Villa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Hakimi é um dos principais destaques da equipe no ano. O marroquino soma sete gols e 14 assistências, além de ocupar a terceira colocação entre os atletas com mais finalizações por jogo do PSG na Champions League, com média de 2,1 chutes por partida. Já o português Nuno Mendes, titular pelo lado esquerdo, acumula seis gols e cinco assistências em 43 jogos.

Em duas ocasiões, inclusive, um dos laterais deu assistência para o outro marcar, mostrando uma dinâmica de apoio ofensivo que atravessa os dois lados do campo.

Botafogo e PSG no Mundial de Clubes

As esquipes estão no Grupo B e se enfrentam pela segunda rodada da competição, no dia 19 de junho, às 22h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Los Angeles.