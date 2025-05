Haaland de volta? Guardiola atualiza lesão de jogador do Manchester City

O técnico Pep Guardiola voltou a atualizar a situação de Haaland, principal atacante do Manchester City, nesta sexta-feira (9). Segundo o treinador espanhol, o camisa 9 está pronto para retornar ao time inglês, que desfalcou desde março após sofrer uma lesão no tornozelo na vitória por 2 a 1 contra o Bournemouth, pela Copa da Inglaterra.

Haaland retorna em período decisivo para o Manchester City de Pep Guardiola que, além de disputar o título da FA Cup no dia 17 de maio, contra o Crystal Palace, vem lutando rodada a rodada para garantir classificação à Champions League 2025/26. No momento, os Cityzens têm 64 pontos e ocupam a terceira colocação do campeonato.

Nas últimas semanas, Guardiola já havia comunicado que o norueguês vinha evoluindo e estaria disponível nos treinamentos em período próximo. Desde que se lesionou, Haaland perdeu sete partidas no clube inglês. O City ainda disputa a Copa da Inglaterra e as rodadas finais da Premier League.

Também lesionado, outro jogador fundamental da equipe é Rodri, que voltou às atividades física pelo Manchester City em março. No fim de abril, o volante do clube inglês voltou a treinar com bola e animou os torcedores que aguardam seu retorno para o Mundial de Clubes. O atual dono da Bola de Ouro não joga desde setembro de 2024

Números de Haaland pelo City na temporada

Na temporada 2024/25, Haaland tem sua menor média de gols por jogo desde que chegou ao City. Até o momento, o norueguês tem 30 gols marcados em 40 partidas, mantendo uma média de 0,75 gol por jogo. O atacante de 24 anos foi titular nos 28 jogos que disputou pela Premier League e ainda aparece como terceiro colocado na artilharia do campeonato.