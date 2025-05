Olheiro Lance!: cinco substitutos para Arnold no Liverpool

Ainda não é oficial, mas Trent Alexander-Arnold irá deixar o Liverpool ao fim da temporada com destino ao Real Madrid. Lateral-direito referência nos Reds há quase uma década, TAA deixará, acima de tudo, um grande ponto de interrogação sobre quem será o substituto em uma posição que foi de suma importância para o time conquistar seus principais títulos recentes. Neste sentido, o Lance! aponta potenciais soluções para Arne Slot.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Conor Bradley

Conor Bradley, do Liverpool, e Luka Modric, do Real Madrid, disputam bola em jogo pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Opção mais realista do momento, Conor Bradley é o reserva imediato de Arnold no Liverpool. Cria da base dos Reds, o lateral tem apenas 21 anos e já precisou substituir o companheiro de time em algumas partidas na temporada. Foram 26 oportunidades, sendo 11 delas como titular sob o comando de Arne Slot. A principal aconteceu na Champions League, com desempenho sólido na vitória por 2 a 0 contra o Real Madrid.

continua após a publicidade

Seu estilo de jogo, porém, é contrário ao de Arnold. Enquanto o camisa 66 participa mais do jogo com a bola, atuando muitas vezes de forma próxima aos meio-campistas, Bradley é um lateral que faz mais movimentações sem a bola e mais aberto, priorizando apoio aos pontas do que aos meias. Caso queira economizar, o Liverpool pode confiar em sua evolução a longo prazo.

➡️ Quem já foi campeão na temporada 2024/25 na Europa?

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong em ação pelo Leverkusen (Foto: Reprodução/Leverkusen)

Assim como Arnold, Frimpong é um lateral conhecido pelo seu apoio e feitos no campo de ataque. Fato é que o holandês do Leverkusen consegue ser ainda mais ofensivo quando comparado ao lateral do Liverpool. Isso se deve ao esquema de Xabi Alonso, que atua com três zagueiros e libera Frimpong para jogar como ala. Seus mapas de calor, de acordo com o "Opta", apontam que seus toques na bola são, majoritariamente, do meio para frente.

continua após a publicidade

Relatos da imprensa europeia indicam que Frimpong tem cláusula de rescisão de 34 milhões de libras (R$ 255 milhões). Fator que pode pesar a favor dos Reds é que o holandês fez as categorias de base no Manchester City, o que o caracteriza como um jogador "feito" na Inglaterra, não entrando na cota de estrangeiros.

Pedro Porro

Divulgação / Tottenham

Outro caso mais caro, mas que também foi das categorias de base do Manchester City, Pedro Porro é o nome mais compatível com o estilo de jogo de Arnold. Com estilo de jogo técnico e de apoio na defesa, o espanhol criou mais chances (54) do que o lateral do Liverpool (51) na temporada. O que pesa contra é defender as cores do Tottenham, um dos rivais ingleses dos Reds. Mesmo sendo o mais compatível, Porro é, também, o mais difícil de negociar.

Ola Aina

Atualmente com 28 anos de idade, Ola Aina ficará disponível no mercado ao fim da atual temporada, quando seu vínculo com o Nottingham Forest chegar ao fim. Rumores da imprensa britânica indicam que ele está perto de renovar seu contrato, porém, também desperta o interesse de alguns clubes depois da temporada sólida, sendo crucial no desempenho do time que briga por vaga na próxima Champions.

Aina é um jogador que apoia pouco ofensivamente com contribuições para gol. São apenas dois tentos e uma assistência em 32 jogos da Premier League. Ao contrário de Arnold no Liverpool, seu estilo de jogo é mais de contribuição defensiva, combinando agressividade e inteligência no tempo dos desarmes.

Givairo Read

Foto: Reprodução/Feyenoord

Joia do futebol holandês, Givairo Read é um velho conhecido do técnico Arne Slot da época de Feyenoord. Com apenas 18 anos, o lateral é visto por muitos como o futuro melhor jogador da posição no mundo. Foram 19 partidas como titular na Eredivise, contribuindo com seis passes para gols. Ele também fez sua estreia na Champions League com bons desempenhos, sendo importante ao eliminar o Milan.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.