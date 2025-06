Atual campeão do ATP de Halle, Jannik Sinner estreia nesta terça-feira, na Alemanha. O italiano, número 1 do mundo, enfrenta o alemão Yannick Hanfmann, número 138 no ranking da ATP, em sua primeira partida após a derrota na final de Roland Garros. O jogo, que acontece na quadra principal, começa em torno das 10h (de Brasília) e tem transmissão da ESPN 2 e da plataforma de streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Sinner durante coletiva em Halle (Divulgação)

O tenista alemão se classicou para a primeira rodada passando pelo japonês Yoshihito Nishioka (78º) e pelo chileno Nicolas Jarry (150º) nas qualificatórias.

O anfitrião Yannick Hanfmann em treino em Halle (Foto: divulgação)

Jannik Sinner conquistou seu primeiro título em quadras de grama no ATP 500 de Halle em 2024, ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz na final. A vitória marcou um feito significativo na carreira de Sinner.

Outro que estreia no ATP de Halle nesta terça-feira é João Fonseca. O brasileiro enfrenta o italiano Flavio Cobolli. Os dois entram em quadra logo após o embate entre o russo Andrey Rublev (14º) e o austríaco Sebastian Ofner (122º), que abre a programação da quadra central, às 6h30 (de Brasília). Também nesta terça, após a partida de simples, em torno das 12h, o brasileiro joga duplas, ao lado do grego Petros Tsitsipas, irmão de Stefanos Tsitsipas, 25º do mundo e ex-top 10. Os rivais serão o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler.

Em 2024, Jannik Sinner ganhou seu primeiro torneio na grama em Halle. Passou por Griekspoor na primeira rodada, por Fabian Marozsan nas oitavas, por Struff nas quartas de final, e por Zhang na semi para chegar a final contra o polonês, Hurkacz, que eliminou na semifinal o anfitrião, Zverev, na época número 2 no ranking da ATP. Sinner garantiu sua vitória em dois sets a zero, com parciais de 7-6 (10/8) e 7-6 (7/2), em uma partida que durou uma hora e quarenta e nove minutos.

Onde assistir a Jannik Sinner x Hanfmann, estreia do ATP 500 de Halle

📅 Dia: terça-feira, 17 de junho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 10h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra principal de Halle, na Alemanha

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ (streaming pago)