Operário x Criciúma: onde assistir, horário e prováveis escalações

Operário e Criciúma se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (1), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. O confronto, válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming).

Ao lado de seus torcedores, o Operário defende uma invencibilidade de quatro jogos, mesmo que tenha vencido apenas uma partida nesse período. Apesar da boa sequência, o clube se encontra na 13º colocação, com 23 pontos conquistados e apenas três de distância do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

O Criciúma, por sua vez, vive seu melhor momento na temporada. O Tigre chega para o confronto após uma série de quatro vitórias seguidas, o que fez com que a equipe subisse algumas posições na tabela, chegando até a 6ª colocação. Uma vitória nesta rodada deixaria, momentaneamente, o time na zona de acesso à Série A.

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO X CRICIÚMA

SÉRIE B - 20ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira, 1º de agosto de 2025, às 21h30

📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



OPERÁRIO (Técnico: Alex de Souza):

Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda, Gabriel Feliciano; Índio, Zuluaga, Thiaguinho, Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Vinicius Mingotti

CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Bapstista):

Alisson; Yan Souto, Rodrigo Fagundes, Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Otusanya e Nicolas