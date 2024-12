Sevilla x Osasuna : onde assistir, horário e escalações pela La Liga

Sevilla e Osasuna se encaram, nesta segunda-feira (2), às 17h (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, com transmissão do Disney+ (streaming) e da ESPN (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Sevilla x Osasuna

15ª rodada - Campeonato Espanhol

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN 4 (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Juan Martínez Herrera (ESP)

📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sevilla (Técnico: Francisco García Pimienta)

Álvaro Fernández; Carmona, Kike Salas, Badé e Pedrosa; Gudelj, Sow e Lokonga; Peque, Lukebakio e Isaac Romero

Osasuna (Técnico: Vicente Moreno)

Sergio Herrera; Areso, Boyomo, Catena e Bretones; Iker Muñoz e Moncayola; Zaragoza, Aimar Oroz e Rubén García; Budimir

