Vencedor da Bola de Ouro detona Real Madrid: ‘Você perde a sua essência lá’

Michael Owen, ex-atacante do Real Madrid, fez críticas à sua passagem pelo clube merengue, que durou apenas uma temporada. Em entrevista aos veículos ingleses The Guardian e The Athletic, o jogador destaca a pior experiência da carreira dele.

Contratado pelo Real Madrid em 2004, Owen chegou com grande expectativa ao Real Madrid. Em entrevista à imprensa inglesa, ele relembrou da pressão de jogar em um dos maiores clubes do mundo:

- Quando tomei a decisão de ir para o Real Madrid, perdi o controle da minha carreira. É o Santo Graal para um jogador de futebol, mas também era o lugar onde a pressão é tão grande que não consegue respirar.

- O Real Madrid é um clube com história, glamour e todos os jogadores sonham com isso, mas quando chega lá, percebe que pode ser um lugar onde vai perder a sua essência lá - completou o ex-jogador.

Quem é Owen?

Formado nas categorias de base do Liverpool, Owen era considerado uma das maiores promessas da geração dele no futebol inglês, eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 1998. Em 2001, o atacante venceu a Bola de Ouro, pelo seu desempenho vitorioso naquele ano, que contou com cinco títulos pelos Reds, além de marcar 24 gols na temporada.

Bola de Ouro, Owen não vingou em Madrid (Foto: site Real Madrid)

Três anos depois da premiação individual, Owen foi contratado pelo Real Madrid por doze milhões de euros. Porém, a transferência não alcançou a expectativa gerada, com a saída dele ao término da mesma temporada 2004/05. Posteriormente, o jogador passou quatro temporadas no Newcastle, e terminou a carreira no Manchester United.

Atualmente, o clima para Mbappé no Real Madrid não é parecido. Contratado a peso de ouro na última janela de transferências, o francês vem sendo fortemente criticado pela imprensa internacional por conta de seu desempenho desde a chegada ao novo país.