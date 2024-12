Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, vive um momento de turbulência em sua equipe. O francês foi apontado como vilão por ter perdido um pênalti na derrota para o Liverpool, pela Champions League, e protagonizou um momento surpreendente na rodada dominical de La Liga.

Em duelo contra o Getafe, os merengues conseguiram um pênalti ainda na primeira etapa, sofrido por Rüdiger. O camisa 9, porém, deixou a responsabilidade da cobrança para Jude Bellingham, que deslocou David Soria e anotou o primeiro gol de sua equipe.

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a escolha do atacante em não pegar a bola para bater a penalidade e apontaram o lado psicológico de Mbappé como o principal fator para o mau momento vivido na capital espanhola. Veja abaixo algumas das reações:

Bellingham batendo pênalti com o Mbappé em campo…



Rapaz https://t.co/V0CF0wE28Z — debate y debate (@debateydebate) December 1, 2024

Mbappe pipocou pra bater o pênalti — Rafaela (@rafaelllacrf) December 1, 2024

Mbappe pipocou de bater o pênalti — vitor e fé 🖐️(PENTACAMPEÃO) (@vitorgbuckets) December 1, 2024

Mbappé pipocou de bater pênalti, tá mentalmente quebrado mesmo — ᴍᴀʀʟʟᴏɴ 🦍 (@_mmcrf) December 1, 2024

Apesar da situação, Mbappé, minutos depois, foi às redes com um lindo chute de fora da área, ampliando a vantagem merengue para 2 a 0 na ocasião. Este foi o décimo gol do craque em 19 jogos na temporada com a camisa do Real Madrid.

🔢 Números de Mbappé pelo Real Madrid

⚽ 19 jogos

⌛ 1.592 minutos em campo

🥅 10 gols

📤 2 assistências

✅ 13 vitórias

🟰 2 empates

❌ 4 derrotas