Rodrygo, titular do Real Madrid e da Seleção Brasileira, voltou aos gramados neste domingo (1). O meia-atacante estava fora de ação desde o dia 9 de novembro por conta de uma lesão muscular sofrida contra o Osasuna, em jogo do Campeonato Espanhol.

Na divulgação da escalação dos merengues para o confronto diante do Getafe, o camisa 11 apareceu de surpresa e foi colocado por Carlo Ancelotti entre os 11 titulares. Nas redes sociais, torcedores comemoraram a volta do jogador.

👀 Veja abaixo algumas das reações:

❌ Rodrygo desfalcou a Seleção Brasileira em momento crucial

Com a lesão, Rodrygo foi um dos desfalques do Brasil na Data Fifa de novembro. Dorival Júnior, que havia convocado o destaque dos blancos, optou pelo ponta-esquerda Gabriel Martinelli, do Arsenal, como substituto para o "Rayo".

Além do ex-Santos, nomes como Neymar e Éder Militão precisaram se fazer ausentes por contusão. Em resultado, a Seleção tropeçou nos dois jogos que disputou no período: dois empates em 1 a 1, diante da Venezuela em Maturín e contra o Uruguai em Salvador.

Rodrygo retorna aos treinamentos pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Agora, a equipe de Dorival só retorna à ação em março de 2025, em dois jogos duríssimos, também válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Primeiro, recebe a Colômbia no dia 20; cinco dias depois, visita a Argentina para disputar o grande clássico do continente, em local a ser ainda definido.