Scandicci x Conegliano na final do Mundial de Vôlei; veja horário e onde assistir
Times italianos confirmaram o favoritismo contra brasileiras
O Mundial de Clubes feminino de vôlei está chegando ao fim. Neste domingo (14), a partir das 16h30 (horário de Brasília), os italianos Scandicci e Conegliano disputam o título da competição, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A partida tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
As duas equipes confirmaram o favoritismo e lideraram seus grupos na primeira fase com 100% de aproveitamento. No Grupo A, o Conegliano de Gabi Guimarães avançou com vitórias sobre Orlando Valkyries (EUA), Zamalek (EGY) e Praia Clube, enquanto o Scandicci, no Grupo B, venceu o Zhetysu (CAZ), Osasco e Alianza Lima (PER).
Para chegar à disputa do título, o Scandicci bateu o Praia Clube por 3 sets a 0 no início da tarde do último sábado (13) e, mais tarde, o Conegliano precisou buscar uma virada para vencer o Osasco por 3 sets a 1. O time de Gabi Guimarães tem levado a melhor no histórico contra as adversárias - os dois times decidiram a Champions League de 2024/2025 e o Conegliano se sagrou campeão.
A decisão coloca frente a frente algumas das principais estrelas da seleção italiana, que atualmente figura como time a ser batido no cenário mundial. Pelo Scandicci, brilham Ekaterina Antropova e Caterina Bosetti, enquanto o Conegliano conta com Monica De Gennaro e Marina Lubian são alguns dos destaques da seleção em quadra.
Osasco e Praia disputam o bronze
Se o título sairá de um clássico do vôlei italiano, a medalha de bronze será decidida em um clássico brasileiro. Osasco e Praia Clube, representantes do país na competição, fazem a abertura da programação do dia. O duelo que define terceiro e quarto colocado do Mundial de Clubes acontece às 13h (de Brasília).
Tudo sobre o jogo entre Scandicci e Conegliano (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Scandicci 🆚 Conegliano
Final — Mundial de Clubes feminino de vôlei
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
