Campeã olímpica com a Itália em 2024, a ponteira Caterina Bosetti é uma das estrelas de passagem pelo Brasil para a disputa do Mundial de Clubes de Vôlei. Semifinalista do torneio com o Scandicci, ela conversou com a reportagem do Lance! sobre a atual dominância da seleção italiana no cenário mundial e as perspectivas para a seleção feminina brasileira.

Bosetti foi um dos destaques da Itália na vitória por 3 sets a 0 sobre os Estados Unidos que garantiu o inédito ouro olímpico na capital francesa, ao lado de Egonu, Antropova, De Gennaro e outras estrelas. O feito consolidou ainda mais o país como principal potência no cenário mundial do vôlei.

Em 2025, sem Caterina em quadra, as italianas se provaram novamente como as melhores do mundo, com as conquistas da Liga das Nações (VNL) e Mundial, ampliando a sequência invicta, que chegou a 36 partidas. Curiosamente, o Brasil foi a última seleção a vencer a poderosa Itália, no dia 1º de junho de 2024, pela segunda semana da VNL. Bosetti vê a equipe formada pelo técnico José Roberto Guimarães com um futuro promissor.

— O que pude observar do Brasil esse ano é que é uma equipe com muitas jogadoras jovens, e de muita qualidade. Espero que o Brasil possa chegar e ganhar títulos novamente - declarou.

Aos 31 anos, a ponteira tem experiência com o vôlei brasileiro. Mais de dez anos atrás, na temporada 2013/2014, defendeu o Osasco, anfitrião desta edição do Mundial de Clubes. Atleta do Scandicci, Bosetti enfrentou o ex-clube e o ex-treinador, Luizomar de Moura, na segunda rodada da primeira fase do torneio. As italianas venceram por 3 sets a 0.

Caterina Bosetti conquistou ouro olímpico com a seleção da Itália (Foto: Volleyball World)

Scandicci enfrenta o Praia Clube na semifinal

Como esperado, o Scandicci não teve dificuldades para alcançar a semifinal do Mundial de Clubes. Favorita no Grupo B, a equipe italiana avançou com 100% de aproveitamento. O próximo adversário será o Praia Clube, que garantiu a classificação para a próxima fase com a segunda melhor campanha do Grupo A.

Apesar de reconhecer que sente saudades do Brasil, da comida local e do calor da torcida, Bosetti alertou justamente para a pressão do público, que deve ser um dos principais desafios no duelo contra o time mineiro.

— Com certeza vai ser um jogo muito difícil, assim como foi na quarta-feira (contra o Osasco), porque é uma equipe brasileira. Precisamos estar muito concentradas - alertou.

Veja a programação da fase final do Mundial de Clubes

13 de dezembro

Semifinal 1: Scandicci x Praia Clube - 13h

Semifinal 2: Conegliano x Osasco - 16h30

14 de dezembro

13h: disputa pelo bronze

16h30: final

