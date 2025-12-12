Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações da volta da Copa do Brasil
Cruz-Maltino venceu o jogo de ida por 2 a 1
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será decisiva: após vencer a ida por 2 a 1, o Cruz-Maltino joga pelo empate, enquanto o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um para levar a decisão aos pênaltis. A transmissão será ao vivo pelo SporTV, (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).
Relacionadas
- Futebol Nacional
CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco
Futebol Nacional12/12/2025
- Futebol Nacional
Áudio do VAR de polêmica em Vasco x Fluminense é divulgado: ‘Não há’
Futebol Nacional12/12/2025
- Fora de Campo
Dublador revela ‘briga’ entre Coutinho e Thiago Silva em Vasco x Fluminense
Fora de Campo12/12/2025
➡️ CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco
Ficha do jogo
Como chegam Fluminense e Vasco?
O Vasco chega para o clássico com a vantagem construída no jogo de ida. A equipe de Fernando Diniz venceu por 2 a 1, com gol decisivo nos acréscimos, e agora precisa apenas de um empate para garantir vaga na final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino deve repetir a base da equipe titular utilizada na primeira partida.
Já o Fluminense entra pressionado pelo resultado, mas confiante na recuperação. A equipe de Luis Zubeldía terá o retorno de Canobbio, suspenso no primeiro jogo, e busca corrigir a queda de rendimento apresentada no segundo tempo da ida. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois gols coloca o Tricolor diretamente na final.
Ficha do jogo
FLUMINENSE x VASCO (1 x 2)
COPA DO BRASIL – SEMIFINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
- Matéria
- Mais Notícias