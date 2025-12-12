menu hamburguer
Onde Assistir

Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações da volta da Copa do Brasil

Cruz-Maltino venceu o jogo de ida por 2 a 1

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
20:41
Fluminense x Vasco - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
Fluminense x Vasco - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
  Matéria
  Mais Notícias

O Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será decisiva: após vencer a ida por 2 a 1, o Cruz-Maltino joga pelo empate, enquanto o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um para levar a decisão aos pênaltis. A transmissão será ao vivo pelo  SporTV, (TV fechada),  Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
COPA DO BRASIL
Semifinal - volta
Data e Hora
Domingo, 14/12, às 20h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir

Como chegam Fluminense e Vasco?

O Vasco chega para o clássico com a vantagem construída no jogo de ida. A equipe de Fernando Diniz venceu por 2 a 1, com gol decisivo nos acréscimos, e agora precisa apenas de um empate para garantir vaga na final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino deve repetir a base da equipe titular utilizada na primeira partida.

Já o Fluminense entra pressionado pelo resultado, mas confiante na recuperação. A equipe de Luis Zubeldía terá o retorno de Canobbio, suspenso no primeiro jogo, e busca corrigir a queda de rendimento apresentada no segundo tempo da ida. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois gols coloca o Tricolor diretamente na final.

Philippe Couitinho comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
Philippe Couitinho comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)<br>

Ficha do jogo

FLUMINENSE x VASCO (1 x 2)
COPA DO BRASIL – SEMIFINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

