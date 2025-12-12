Flamengo e Pyramids disputam a "Copa Challenger" neste sábado (13). O jogo está marcado para às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar), e terá transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming).

➡️Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Se vencer os egípicios, o Flamengo enfrentará o PSG na próxima quarta-feira (17). A partida também será disputada no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

continua após a publicidade

Confira informações sobre a Copa Challenger, no Mundial

📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar)

👁️ Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Al Jassim Abdulrahman;

🚩 Assistentes: Al Marri Taleb e Al Maqaleh Saoud;

🖥️ VAR: Al Marri Khamis.

Flamengo

A equipe que o técnico Filipe Luís mandará para o campo ainda é um mistério. Afinal, por conta do curto espaço de tempo entre as quartas e semis do Intercontinental (três dias), o treinador pode fazer algumas alterações. Na entrevista desta sexta-feira, o rubro-negro detalhou o cenário.

continua após a publicidade

- Não posso adiantar nada para vocês. Temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30, 33 anos. A recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca - explicou Filipe.

A grande novidade para esse confronto pode ser Pedro. O atacante, que chegou a ser relacionado para o primeiro desafio no Mundial, mas que sem chances de jogo não entrou, vem treinando com o elenco e pode ficar à disposição. Segundo Filipe Luís, o último treino será fundamental para a presença ou não do camisa 9.

Jogadores do Flamengo durante treino em Doha, antes do jogo contra o Pyramids (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pyramids

Treinado pelo croata Krunoslav Jurcic, o Pyramids tem como destaque o congolês Fiston Mayele, artilheiro do time na temporada. A equipe conta com um brasileiro, o atacante Ewerton Silva.

Na véspera do confronto com o Flamengo, Krunoslav Jurcic tratou a partida deste sábado como o "maior jogo da história do Pyramids". Além disso, prometeu que terá uma atenção especial com a marcação em Arrascaeta.

- O Flamengo é um time com muita experiencia, jogou contra grandes times da Europa e do Brasil. São um time de alta qualidade e muita ambição. Eu sei muito de futebol brasileiro, mas não assisti a muitos jogos do Flamengo. Assisti os últimos quatro, tenho bastante informação. Tem grandes jogadores. Talvez não tenhamos jogadores tão experientes, mas tenho respeito pelo Flamengo - disse o treinador.

- Sobre o Flamengo, muito respeito, grande clube. Para mim, a grande surpresa é o número 10, uruguaio (Arrascaeta). Um cara que pode mudar o jogo com um passe, um jogador que muda partidas. O jogador é muito importante. Essas pessoas que mudam o ritmo do jogo, nós temos que jogar de maneira compacta. Vamos tentar marcar o Arrascaeta da melhor maneira possível - analisou.

Mayele marcou três vezes na vitória do Pyramids, na Copa Intercontinental (Foto: Divulgação/Pyramids)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial