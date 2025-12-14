Praia Clube e Osasco disputam bronze no Mundial de Vôlei; horário e onde assistir
Clássico brasileiro definirá lugar no pódio
- Matéria
- Mais Notícias
Antes de definir o campeão do Mundial de Clubes feminino de vôlei, acontece a disputa pela medalha de bronze. Neste domingo (14), a partir das 13h (horário de Brasília), Praia Clube e Osasco se enfrentam na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, por um lugar no pódio. A partida tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
Relacionadas
- Mais Esportes
Gabi Guimarães vai à final do Mundial sob olhar da mãe: ‘quem mais me apoiou’
Mais Esportes13/12/2025
- Mais Esportes
Gabi reconhece pressão do Osasco contra o Conegliano: ‘nosso time sentiu’
Mais Esportes13/12/2025
- Mais Esportes
Zé Roberto e Sheilla acompanham semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei
Mais Esportes13/12/2025
➡️Luizomar compara Conegliano a seleção e mira medalha contra o Praia
➡️Gabi reconhece pressão do Osasco contra o Conegliano: 'nosso time sentiu'
As duas equipes caíram nas semifinais para times italianos. Enquanto o Praia Clube foi superado por 3 sets a 0 para o Scandicci de Antropova, o Osasco levou a virada por 3 a 1 do Conegliano de Gabi Guimarães.
Apesar de ter disputado as últimas duas edições do Mundial de Clubes, o Praia Clube ainda não conseguiu uma medalha na competição. Em 2023 e 2024, a equipe de Uberlândia terminou na quarta colocação, mesma posição obtida no ano de 2018.
Já o Osasco busca o pódio em seu retorno ao torneio, após onze anos. Após o título mundial, conquistado em 2012, a equipe paulista conseguiu o vice-campeonato em 2014, que marcou sua última participação na competição. Na época, as brasileiras foram superadas pelo Dínamo Kazan, da Rússia, na final.
Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Osasco (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube🆚 Osasco
Disputa de terceiro lugar — Mundial de Clubes feminino de vôlei
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro, às 13h00 (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias