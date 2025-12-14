menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Praia Clube e Osasco disputam bronze no Mundial de Vôlei; horário e onde assistir

Clássico brasileiro definirá lugar no pódio

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
04:00
Michelle e Adenizia são pontos de referência do Praia Clube
imagem cameraMichelle e Adenizia são pontos de referência do Praia Clube (Foto: João Pires/ Fotojump)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Antes de definir o campeão do Mundial de Clubes feminino de vôlei, acontece a disputa pela medalha de bronze. Neste domingo (14), a partir das 13h (horário de Brasília), Praia Clube e Osasco se enfrentam na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, por um lugar no pódio. A partida tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Luizomar compara Conegliano a seleção e mira medalha contra o Praia

➡️Gabi reconhece pressão do Osasco contra o Conegliano: 'nosso time sentiu'

As duas equipes caíram nas semifinais para times italianos. Enquanto o Praia Clube foi superado por 3 sets a 0 para o Scandicci de Antropova, o Osasco levou a virada por 3 a 1 do Conegliano de Gabi Guimarães.

Apesar de ter disputado as últimas duas edições do Mundial de Clubes, o Praia Clube ainda não conseguiu uma medalha na competição. Em 2023 e 2024, a equipe de Uberlândia terminou na quarta colocação, mesma posição obtida no ano de 2018.

continua após a publicidade

Já o Osasco busca o pódio em seu retorno ao torneio, após onze anos. Após o título mundial, conquistado em 2012, a equipe paulista conseguiu o vice-campeonato em 2014, que marcou sua última participação na competição. Na época, as brasileiras foram superadas pelo Dínamo Kazan, da Rússia, na final.

Osasco busca o pódio pela terceira vez
Osasco busca o pódio pela terceira vez (Foto: João Pires/ Fotojump)

Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Osasco (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube🆚 Osasco
Disputa de terceiro lugar — Mundial de Clubes feminino de vôlei
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro, às 13h00 (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias