Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na última quarta-feira (10), no Mineirão, e terminou com vitória do Timão por 1 a 0, graças ao gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.

Ficha do jogo COR CRU Copa do Brasil Semifinal

Já o time de Leonardo Jardim precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente, sem a necessidade de disputa de pênaltis. Se o Cruzeiro vencer por um gol de vantagem, a decisão será nas penalidades.

Histórico do confronto

O histórico entre Corinthians e Cruzeiro é marcado pelo equilíbrio ao longo das décadas. Considerando todas as competições, as equipes se enfrentaram em 90 partidas, com leve vantagem corintiana: são 36 vitórias do Timão, além de 22 empates e 32 triunfos da equipe mineira.

Quando o mando de campo é analisado, o cenário se divide. Atuando em casa, o Corinthians disputou 46 jogos contra o Cruzeiro, somando 22 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Por sua vez, como mandante, o Cruzeiro recebeu o rival em 44 confrontos, com 21 vitórias, nove empates e 14 resultados favoráveis ao Corinthians.

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Izabela Giannola / Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CRUZEIRO

COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Marco Rafael Traci (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão); (Técnico: Dorival)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Walace (Matheus Henrique), Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge e Arroyo; (Técnico: Leonardo Jardim)