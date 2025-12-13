Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV. ➡️Clique para assistir no Premiere.
O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na última quarta-feira (10), no Mineirão, e terminou com vitória do Timão por 1 a 0, graças ao gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.
Ficha do jogo
Já o time de Leonardo Jardim precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente, sem a necessidade de disputa de pênaltis. Se o Cruzeiro vencer por um gol de vantagem, a decisão será nas penalidades.
Histórico do confronto
O histórico entre Corinthians e Cruzeiro é marcado pelo equilíbrio ao longo das décadas. Considerando todas as competições, as equipes se enfrentaram em 90 partidas, com leve vantagem corintiana: são 36 vitórias do Timão, além de 22 empates e 32 triunfos da equipe mineira.
Quando o mando de campo é analisado, o cenário se divide. Atuando em casa, o Corinthians disputou 46 jogos contra o Cruzeiro, somando 22 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Por sua vez, como mandante, o Cruzeiro recebeu o rival em 44 confrontos, com 21 vitórias, nove empates e 14 resultados favoráveis ao Corinthians.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X CRUZEIRO
COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
🖥️ VAR: Marco Rafael Traci (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão); (Técnico: Dorival)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Walace (Matheus Henrique), Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge e Arroyo; (Técnico: Leonardo Jardim)
Tudo sobre
