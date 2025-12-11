'De molho' no Mundial, Fahr revela ser fã de Adenizia e aproveita o Brasil

Desde o início do Mundial de Clubes de Vôlei, a presença da central Sarah Fahr com o uniforme de líbero despertou a curiosidade dos torcedores. Tratando de uma trombose na perna, a campeã olímpica com a seleção italiana desfalca o Conegliano dentro de quadra, mas tem se dedicado a apoiar o grupo e aproveitar ao máximo a experiência no Brasil.

Fahr descobriu o problema de saúde pouco antes de embarcar para a competição e agora precisa tomar um cuidado extra com o físico. A recomendação médica é que ela fique um pouco mais "quietinha", o que não é compatível com a intensidade de disputar uma partida pelo Conegliano.

— É claro que é um mix de sensações, porque é um Campeonato Mundial, saber que eu não poderia apoiar minhas companheiras em quadra não foi fácil. Mas estou feliz por estar aqui, apoiar as meninas, e poder ajudar de alguma forma, seja observando ou sendo meio "doidinha" fora de quadra mesmo - disse, em entrevista ao Lance!.

Se em quadra Fahr precisa pegar leva, fora de quadra a experiência brasileira tem sido um verdadeiro intercâmbio. A ponteira Gabi Guimarães tem agido como uma boa anfitriã e levado as companheiras de equipe para passear na capital paulista, fazer compras e, claro, provar os melhores pratos.

— É tudo maravilhoso, eu provei uma coisinha com amendoim, não sei como vocês chamam aqui, que é muito bom, eu amei. Tem sido ótimo estar aqui e descobrir tudo, e encontrar todos os fãs brasileiros, claro, é uma atmosfera incrível - contou.

Sarah Fahr acompanha o Conegliano, mas não joga o Mundial de Clubes (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Fã de Adenízia, de olho no vôlei brasileiro

O duelo entre Brasil e Itália, um clássico nos torneios de seleções, tem marcado o Mundial de Clubes. No início da tarde desta quinta-feira (11), o Conegliano venceu o Praia Clube por 3 sets a 0, na primeira vez que as italianas enfrentaram um time da casa.

Questionada sobre uma referência entre as atletas brasileiras, Sarah Fahr foi rápida em citar o nome da campeã olímpica Adenízia. A central do Praia Clube atuou no vôlei italiano por quatro temporadas, quando defendeu o Scandicci - equipe que também disputa o Mundial de Clubes 2025.

— Admiro muito a Adenízia, é claro, porque ela é uma excelente central. Tive a chance de jogar contra ela na Itália e seria ótimo poder jogar com ela também - disse.

Após o jogo contra o Praia, Fahr fez uma análise do cenário do voleibol brasileiro e projetou o próximo duelo do Conegliano contra um time do país. Em caso de vitória sobre o Zhetysu, na noite desta quinta-feira (11), o Osasco deve ser o adversário das italianas na semifinal.

— O nível está bem alto, deu pra perceber nesse jogo e também veremos no próximo, provavelmente. Vai ser bem difícil, porque jogar contra times brasileiros na casa do Brasil não é fácil de jeito nenhum, a torcida é incrível, mas estamos focadas mentalmente - finalizou.

