Gabi reconhece pressão do Osasco contra o Conegliano: 'nosso time sentiu'

A capitã da seleção brasileira, Gabi Guimarães, abriu o jogo após o duelo contra o Osasco pela semifinal do Mundial de Clubes feminino de vôlei. Apesar de ser apontado como grande favorito ao título, o Conegliano saiu atrás no placar, enquanto a torcida brasileira transformava a Mercado Livre Arena Pacaembu em um verdadeiro caldeirão. Após o jogo, admitiu a pressão e elogiou o trabalho do técnico Luizomar de Moura com a equipe paulista. Veja no vídeo acima.

— A gente precisa dar o mérito total pra equipe de Osasco, não só a equipe, mas a torcida, que fez uma festa incrível, não é fácil jogar contra essa torcida. As meninas estavam embaladas, dava pra ver que elas realmente queriam ganhar, e entraram com a atitude certa, muito agressivas, confiantes, sacando muito bem. Nosso time sentiu mesmo, muita dificuldade, erramos mais do que o normal, pelo mérito de tudo o que elas fizeram dentro de quadra - disse Gabi.

Após vencer o primeiro set por 25 a 21 com uma postura bastante intensa, o Osasco chegou a ter 23 a 20 no placar, mas sofreu a virada do Conegliano, que se reencontrou e assumiu o controle da partida. O cenário poderia ser muito diferente caso o time paulista abrisse 2 sets de vantagem.

— Sinceramente eu não sei como seria se Osasco faz um 2 a 0 e a gente tem que recuperar a partida, perdendo de dois sets, e depois ter que buscar um tie-break. As meninas também sofreram muito com o calor, então foi um dos dias mais difíceis de físico, e aí o mental pega um pouquinho também - analisou.

Osasco e Conegliano disputaram a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: João Pires/ Fotojump)

Gabi e Luizomar trocam elogios em quadra

Ainda na zona mista, enquanto concedia entrevista, Gabi foi "interrompida" por um bom motivo. O técnico Luizomar de Moura, do Osasco, veio cumprimentar a jogadora e, durante um longo abraço, os dois trocaram elogios.

— Trabalho fantástico que você tá fazendo, hein? Parabéns. Parabéns pelo trabalho, de verdade, jogaço! Vocês colocaram a gente aqui ó - disse Gabi ao treinador, fazendo sinal de "corda no pescoço".

— Primeiro era trazer você pro Brasil. Jogar contra você é aprender mais um pouquinho - disse Luizomar.

