Scafatese x Barletta: onde assistir, horário e escalações
Scafatese x Barletta: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Scafatese e Barletta se enfrentam neste sábado (24), às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Raffaele Guariglia, em Agropoli, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Scafatese empatou com o Salernitana por 2 a 2, pela Serie C1 2026/2027. Já o Barletta venceu o Picerno por 1 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Scafatese ocupa a 11ª colocação, com 13 pontos. O Barletta, por sua vez, está em 7º lugar, com 15 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
Rodada: 11
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; A. Ferrara, L. Bacchetti, M. Scognamiglio e M. Novella; F. Proia, M. Toscano e J. Brunet; M. Emmausso, E. Volpicelli e C. Palmieri.
Barletta
Técnico: M. Paci
A. Figliola; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, H. Djankpata e D. Franco; Mateus Castro, A. Ferrante e A. Partipilo.
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