Scafatese x Audace Cerignola: onde assistir, horário e escalações
Scafatese x Audace Cerignola: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Scafatese e Audace Cerignola se enfrentam neste sábado (7), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Raffaele Guariglia, em Agropoli, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Scafatese empatou com o Bari por 1 a 1, pela Serie C1, em jogo realizado fora de casa no dia 31 de outubro. Já o Audace Cerignola venceu o Catania por 1 a 0, em partida disputada em casa na mesma data, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Scafatese ocupa a 12ª colocação, enquanto o Audace Cerignola está em 7º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone C.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; M. Novella, J. Suhs, M. Scognamiglio e V. Guerra; F. Proia, A. Esposito e E. De Chiara; M. Emmausso, E. Volpicelli e C. Palmieri.
Audace Cerignola
Técnico: R. Catalano
A. Viola; K. Miranda, A. Kurti, M. Cocorocchio e A. Boccadamo; C. Cretella, Oscar Moreso e G. Vitale; G. Volpe, L. D'Orazio e D. Gambale.
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