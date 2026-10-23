Savoia x Cosenza: onde assistir, horário e escalações
Savoia x Cosenza: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Savoia e Cosenza se enfrentam neste sábado (24), às 12h30 (horário de Brasília), no Stadio Alfredo Giraud, em Torre Annunziata, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Savoia foi derrotado pelo Audace Cerignola por 4 a 0, pela Serie C1, em 18 de outubro. Já o Cosenza foi derrotado em casa pelo Altamura por 3 a 1, também pela Serie C1, em 18 de outubro. Pelo torneio principal, ambas as equipes vêm de resultados negativos.
Na tabela de classificação, o Savoia ocupa a 11ª colocação, enquanto o Cosenza está em 13º lugar na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Alfredo Giraud, Torre Annunziata
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Alfredo Giraud, Torre Annunziata
Rodada: 11
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; C. Fabriani, M. Noce, A. Martina e A. Zoboletti; F. D'Amore, V. Alfieri e G. Tumbarello; F. Meola, F. Scotti e A. Nepi.
Cosenza
Técnico: F. Coppitelli
M. Rizzo; P. Dametto, A. Dalmazzi, R. Paşcalău e G. Clemente; N. Contiliano, R. Palmieri e E. McJannet; M. Almaviva, S. Achour e A. Energe.
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