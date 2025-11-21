São Paulo e Juventude se enfrentam na tarde de domingo (23), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo e do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

O time comandado por Hernán Crespo tem 45 pontos e ocupa a nona posição na tabela de classificação, a oito pontos do G7, e vem de uma derrota para o Corinthians por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão. Já o Juventude é o penúltimo colocado, com apenas 33 pontos, e vivendo uma situação crítica na competição nacional.

São Paulo sofre com problemas no departamento médico

O departamento médico tricolor está cada vez mais cheio e tem um novo integrante: o zagueiro Rafael Tolói foi substituído com dores na coxa esquerda no clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, e não enfrentará o Juventude.

Vale lembrar que o Tricolor tem uma lista extensa: agora, com 13 jogadores. Para piorar a situação com desfalques, o volante Alisson recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática neste final de semana. Bobadilla deve retornar ao time titular.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X JUVENTUDE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: não definido;

🚩 Assistentes: não definidos;

🖥️ VAR: não definido.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Luiz Gustavo, Bobadilla, Pablo Maia e Patryck; Luciano e Ferreirinha.

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Peixoto; Gabriel Taliari e Rafael Bilú.