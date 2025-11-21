O departamento médico do São Paulo deve ganhar mais um membro nesta semana. Isso porque o zagueiro Rafael Tolói foi substituído com dores na coxa esquerda no clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, e não enfrentará o Juventude, no domingo (23), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador passará por exames médicos nesta sexta-feira (21) para saber a gravidade do problema, mas o técnico Hernán Crespo já confirmou que o defensor não estará em campo no final de semana. Vale lembrar que o Tricolor tem uma lista extensa: agora, com 13 jogadores.

O lance em que Tolói sentiu a posterior da coxa esquerda aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo do Majestoso. O São Paulo já não pode contar com peças importantes como Oscar, Lucas Moura, Arboleda, Enzo Díaz e Calleri, por exemplo.

– Azar, não. Nada é azar. A única coisa que posso falar deste tema é que a gente tinha 13 jogadores de campo para escolher para este jogo. Depois, tive que esperar três, quatro meninos de Cotia, porque eles jogaram domingo e não podiam trabalhar segunda e terça para recuperar. Esperamos o voo de Bobadilla, Ferraresi e Tapia. Tenho que só parabenizar eles que fizeram o melhor – disse Crespo, após a derrota no clássico por 3 a 1.

Com a derrota, o Tricolor está em nono lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, oito atrás do G7. O time ainda tenta uma vaga na próxima edição da Libertadores de 2026.

