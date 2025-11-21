Entenda como classificação para Libertadores pode impactar a busca do São Paulo por reforços

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, duas vezes, e Memphis marcaram para o Timão, enquanto Tapia descontou para o Tricolor no duelo desta quinta-feira (20). Com quatro rodadas para terminar o ano, o time tem algo em mente: quer garantir o G7 de olho em uma vaga para a Copa Libertadores. E como esperado, o planejamento para a temporada 2026 passa muito por isso. No momento, o Tricolor está em nono.

A classificação (ou não) para o continental pode influenciar na busca por reforços. Isso porque o time entenderia o impacto financeiro que disputar ou não a competição pode causar. Com uma saúde financeira delicada, o Tricolor seguirá pensando em reforços que estejam de acordo com o que o clube consegue manter e pagar.

Se a equipe ficar de fora, pode deixar de receber valores importantes. Em premiação, por exemplo, somente a fase de grupos dá 3 milhões de dólares em premiação, além de um valor de 330 mil por vitória.

São Paulo já pensa em reforços?

O Lance! apurou que a contratação de reforços está sendo discutida pelo São Paulo desde já, ainda sem nomes em pauta, mas considerando totalmente este lado financeiro. No mais, o Tricolor tem um perfil em mente.

As prioridades seriam jogadores jovens e que estejam dentro da realidade financeira do clube. Modelos de contratação como o de Marcos Antonio são visados. Uma movimentação maior, de fato, deve começar com o final da temporada.