Paris FC x Monaco: onde assistir, horário e escalações
Paris FC x Monaco se enfrentam pela 9ª rodada da Ligue 1
O Monaco visita o Paris FC no confronto válido pela 9ª rodada da Ligue 1, neste domingo (1º), às 13h15 (de Brasília). O confronto do Campeonato Francês terá transmissão da Cazé TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
O Paris FC busca rápida recuperação após o revés por 2 a 1 diante do Lens na rodada anterior. O clube parisiense ocupa a 15ª colocação na tabela e conta com o apoio da torcida no Stade Jean Bouin para somar três pontos e se afastar da parte inferior da liga.
Por outro lado, o Monaco tenta somar pontos fora de casa após ficar no empate em 1 a 1 com o Lille. A equipe do principado está no 7º lugar na classificação da Ligue 1 e entra em campo focada em somar pontos preciosos para encostar nas primeiras posições da tabela.
Tudo sobre Paris FC x Monaco (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Paris FC 🆚 Monaco
Ligue 1 - 9ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 13h15 (de Brasília)
📍 Local: Stade Jean Bouin, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Paris FC (Técnico: L. Rosenior)
O. Nkambadio; Otávio, M. Mbow, D. Coppola, A. Camara; P. Lees-Melou, M. Lopez, I. Kebbal; L. Koleosho, P. Pagis, L. Sinayoko.
Monaco (Técnico: Filipe Luís)
L. Hrádecký; Flávio Nazinho, J. Teze, S. Sané, Vanderson; D. Zakaria, L. Camara, A. Golovin; M. Coulibaly, M. Abline, P. Brunner.
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