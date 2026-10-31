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Paris FC x Monaco: onde assistir, horário e escalações

Paris FC x Monaco se enfrentam pela 9ª rodada da Ligue 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 10:00
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Ligue 1 2026/2027 - Paris FC x Monaco
Onde assistir ao vivo a partida entre Paris FC e Monaco pelo Ligue 1 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Monaco visita o Paris FC no confronto válido pela 9ª rodada da Ligue 1, neste domingo (1º), às 13h15 (de Brasília). O confronto do Campeonato Francês terá transmissão da Cazé TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Paris FC escudo
PAR
Símbolo do Monaco
MON
9ª rodada
Ligue 1
Data e Hora
Domingo, 1º de novembro de 2026, às 13h15 (de Brasília)
Local
Stade Jean Bouin, em Paris (FRA)
Árbitro
Onde assistir
Cazé TV

O Paris FC busca rápida recuperação após o revés por 2 a 1 diante do Lens na rodada anterior. O clube parisiense ocupa a 15ª colocação na tabela e conta com o apoio da torcida no Stade Jean Bouin para somar três pontos e se afastar da parte inferior da liga.

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Por outro lado, o Monaco tenta somar pontos fora de casa após ficar no empate em 1 a 1 com o Lille. A equipe do principado está no 7º lugar na classificação da Ligue 1 e entra em campo focada em somar pontos preciosos para encostar nas primeiras posições da tabela.

Tudo sobre Paris FC x Monaco (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Paris FC 🆚 Monaco
Ligue 1 - 9ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 13h15 (de Brasília)
📍 Local: Stade Jean Bouin, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Paris FC (Técnico: L. Rosenior)
O. Nkambadio; Otávio, M. Mbow, D. Coppola, A. Camara; P. Lees-Melou, M. Lopez, I. Kebbal; L. Koleosho, P. Pagis, L. Sinayoko.

Monaco (Técnico: Filipe Luís)
L. Hrádecký; Flávio Nazinho, J. Teze, S. Sané, Vanderson; D. Zakaria, L. Camara, A. Golovin; M. Coulibaly, M. Abline, P. Brunner.

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