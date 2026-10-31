Juventus x Napoli: onde assistir, horário e escalações
Juventus x Napoli se enfrentam pela 10ª rodada da Serie A TIM
O Napoli visita a Juventus no confronto válido pela 10ª rodada da Serie A TIM, neste domingo (1º), às 16h45 (de Brasília). O confronto do Campeonato Espanhol terá transmissão da Disney+ e do Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Ficha do jogo
A Juventus busca rápida recuperação após o revés por 2 a 0 diante do Genoa na rodada anterior. A Velha Senhora ocupa a 12ª colocação na tabela e conta com o apoio da torcida no Allianz Stadium para somar três pontos e subir na classificação da liga.
Por outro lado, o Napoli tenta embalar fora de casa após golear o Monza por 4 a 1. O clube partenopeu está no 3º lugar na classificação da Serie A TIM e entra em campo focado em somar pontos preciosos para se manter firme na briga pelas primeiras posições da tabela.
Tudo sobre Juventus x Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Napoli
Serie A TIM - 10ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, em Torino (ITA)
👁️ Onde assistir: Acompanhamento em tempo real pelo Lance!
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventus (Técnico: L. Spalletti)
G. Vicario; P. Kalulu, Bremer, F. Gatti, J. Lucumí; A. Cambiaso, Douglas Luiz, W. McKennie; P. Sarr, K. Alajbegović, R. Kolo Muani.
Napoli (Técnico: M. Allegri)
V. Milinković-Savić; M. Olivera, Rafa Marín, A. Rrahmani e G. Di Lorenzo; S. McTominay, S. Lobotka e F. Anguissa; N. Lang, R. Højlund e M. Politano..
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Onde Assistir
Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Paris FC x Monaco: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Milan x Internazionale: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Coritiba x Vitória: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (31/10/2026)Há 2 horas
Onde Assistir
Udinese x Roma: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Mais LANCE!