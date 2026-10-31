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Juventus x Napoli: onde assistir, horário e escalações

Juventus x Napoli se enfrentam pela 10ª rodada da Serie A TIM

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 10:00
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Serie A TIM 2026/2027 - Juventus x Napoli
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus e Napoli pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Napoli visita a Juventus no confronto válido pela 10ª rodada da Serie A TIM, neste domingo (1º), às 16h45 (de Brasília). O confronto do Campeonato Espanhol terá transmissão da Disney+ e do Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

juventus onde assistir png
JUV
Napoli escudo onde assistir
NAP
10ª rodada
Serie A TIM
Data e Hora
Domingo, 1º de novembro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
Local
Allianz Stadium, em Torino (ITA)
Árbitro
Onde assistir

A Juventus busca rápida recuperação após o revés por 2 a 0 diante do Genoa na rodada anterior. A Velha Senhora ocupa a 12ª colocação na tabela e conta com o apoio da torcida no Allianz Stadium para somar três pontos e subir na classificação da liga.

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Por outro lado, o Napoli tenta embalar fora de casa após golear o Monza por 4 a 1. O clube partenopeu está no 3º lugar na classificação da Serie A TIM e entra em campo focado em somar pontos preciosos para se manter firme na briga pelas primeiras posições da tabela.

Tudo sobre Juventus x Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Napoli
Serie A TIM - 10ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, em Torino (ITA)
👁️ Onde assistir: Acompanhamento em tempo real pelo Lance!

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventus (Técnico: L. Spalletti)
G. Vicario; P. Kalulu, Bremer, F. Gatti, J. Lucumí; A. Cambiaso, Douglas Luiz, W. McKennie; P. Sarr, K. Alajbegović, R. Kolo Muani.

Napoli (Técnico: M. Allegri)
V. Milinković-Savić; M. Olivera, Rafa Marín, A. Rrahmani e G. Di Lorenzo; S. McTominay, S. Lobotka e F. Anguissa; N. Lang, R. Højlund e M. Politano..

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