Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário e escalações
Liverpool x Arsenal se enfrentam pela 9ª rodada da Premier League
O Arsenal visita o Liverpool no confronto válido pela 9ª rodada da Premier League, neste domingo (1º), às 13h30 (de Brasília). O confronto do Campeonato Inglês terá transmissão da Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
O Liverpool busca embalar mais um triunfo após bater o Brighton & Hove Albion por 2 a 0 na rodada anterior. Os Reds ocupam a 9ª colocação na tabela com 15 pontos e contam com o apoio da torcida em Anfield para somar três pontos e subir em direção às primeiras posições da liga.
Por outro lado, o Arsenal tenta manter a boa sequência fora de casa após vencer o Everton também por 2 a 0. Os Gunners estão no 5º lugar na classificação com 18 pontos e entram em campo focados em somar pontos preciosos para se manterem firmes na briga pela liderança da tabela.
Tudo sobre Liverpool x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Arsenal
Premier League - 9ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson Becker; M. Kerkez, V. van Dijk, J. Jacquet, R. Araujo; A. Mac Allister, R. Gravenberch, F. Wirtz; B. Barcola, C. Gakpo, A. Isak.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; M. Lewis-Skelly, R. Calafiori, E. Konsa, B. White; Mikel Merino, D. Rice, E. Eze; M. Ødegaard, N. Madueke, V. Gyökeres.
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