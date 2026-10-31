Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Liverpool x Arsenal se enfrentam pela 9ª rodada da Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 10:00
Favorite o Lance! no Google
Premier League 2026/2027 - Liverpool x Arsenal
Onde assistir ao vivo a partida entre Liverpool e Arsenal pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Arsenal visita o Liverpool no confronto válido pela 9ª rodada da Premier League, neste domingo (1º), às 13h30 (de Brasília). O confronto do Campeonato Inglês terá transmissão da Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Ficha do jogo

Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
9ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 1º de novembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
Local
Anfield, em Liverpool (ING)
Árbitro
Onde assistir

O Liverpool busca embalar mais um triunfo após bater o Brighton & Hove Albion por 2 a 0 na rodada anterior. Os Reds ocupam a 9ª colocação na tabela com 15 pontos e contam com o apoio da torcida em Anfield para somar três pontos e subir em direção às primeiras posições da liga.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Arsenal tenta manter a boa sequência fora de casa após vencer o Everton também por 2 a 0. Os Gunners estão no 5º lugar na classificação com 18 pontos e entram em campo focados em somar pontos preciosos para se manterem firmes na briga pela liderança da tabela.

Tudo sobre Liverpool x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Arsenal
Premier League - 9ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson Becker; M. Kerkez, V. van Dijk, J. Jacquet, R. Araujo; A. Mac Allister, R. Gravenberch, F. Wirtz; B. Barcola, C. Gakpo, A. Isak.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; M. Lewis-Skelly, R. Calafiori, E. Konsa, B. White; Mikel Merino, D. Rice, E. Eze; M. Ødegaard, N. Madueke, V. Gyökeres.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Serie A TIM 2026/2027 - Juventus x Napoli

Onde Assistir

Juventus x Napoli: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Ligue 1 2026/2027 - Paris FC x Monaco

Onde Assistir

Paris FC x Monaco: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie A TIM 2026/2027 - Milan x Internazionale

Onde Assistir

Milan x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Vitória

Onde Assistir

Coritiba x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (31/10/2026)

Há 2 horas
Serie A TIM 2026/2027 - Udinese x Roma

Onde Assistir

Udinese x Roma: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Cuiabá-MT x São Bernardo

Cuiabá-MT x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Operário-PR

Novorizontino x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x América-MG

Londrina-PR x América-MG: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Livorno x Ostiamare

Livorno x Ostiamare: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Latina x Pianese

Latina x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Campobasso x Forlì

Campobasso x Forlì: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Arzignano Valchiampo

Lumezzane x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Renate

AC Carpi x Renate: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Potenza x Crotone

Potenza x Crotone: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Spezia x Atalanta II

Spezia x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Ravenna x Pineto

Ravenna x Pineto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Gubbio x Vis Pesaro

Gubbio x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Dolomiti Bellunesi x Lecco

Dolomiti Bellunesi x Lecco: onde assistir, horário e escalações