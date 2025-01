Velo Clube e Santos se enfrentam, neste sábado (25), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP). O confronto do Paulistão será transmitido pelo Nosso Futebol+.

Como chegam os clubes?

Na última rodada, o Peixe viu o Palmeiras ser superior e perdeu, em casa, por 2 a 1. A equipe é a segunda colocada do Grupo B, com quatro pontos em três partidas. Do outro lado, o Velo Clube perdeu para o RB Bragantino, por 1 a 0, com gol nos acréscimos do segundo tempo.

Confira as informações do jogo entre Velo Clube e Santos

✅ FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE X SANTOS

4ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP)

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VELO CLUBE (Técnico: Guilherme Alves)

Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé, Marcelo; Yuri Ferraz, Carlos Manuel, Léo Baiano, Felipinho e Rennan Siqueira (Léo Santos); Sillas e Daniel Amorim.



SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Guilherme e Luca Meirelles.

