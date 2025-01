Zubeldía revela sua estratégia para evitar lesões no São Paulo e rodar o elenco

Diante do Guarani, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo teve pela primeira vez Oscar, Lucas, Luciano e Calleri juntos em campo. Com o quarteto, o Tricolor bateu o Bugre por 1 x 0 e chegou a quatro pontos no Grupo C. Ao longo do jogo, três dos quatro nomes do sistema ofensivo foram substituídos, restando apenas o camisa 10. Mas as trocas em quantidade não foram feitas à toa, faz parte do plano de Zubeldía para prevenir lesões e rodar o elenco que tem em mãos no clube.

Após o jogo, o treinador argentino argumentou qual será sua estratégia para a rotatividade dos jogadores no time titular e o que ele espera do próximo mês de competição, que terá um calendário apertado de disputa no estadual.

Zubeldía comanda o São Paulo em vitória por 1 x 0 contra o Guarani no Paulistão. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

- No final de janeiro e em fevereiro vamos jogar a cada três dias. O que falei com o elenco antes do jogo de hoje foi ‘um ou dois jogos e trocamos’. Falei isso para que todos mantenham o ritmo de jogo e possamos competir para ganhar o Paulista, porque queremos ganhar esse torneio. [...] A depender do plano de cada semana, vamos executar essa regra de ‘um ou dois jogos’ para trocar [ time]. Essa é minha ideia. Preciso que os jogadores estejam prontos para qualquer jogo e, ao mesmo tempo, treinem. Porque se só pensamos no jogo, teremos jogadores que não treinam. Isso é muito importante, sobretudo no mês de fevereiro - explicou.

A preocupação em evitar lesões é uma bandeira levantada por Zubeldía desde a temporada passada, que se mostrou otimista quando iniciou a disputa da pré-temporada nos EUA e não teve nenhuma baixa por problemas musculares. O único ausente foi Luiz Gustavo, que sofreu uma fratura no pé em um lance no amistoso contra o Flamengo.

Nos amistosos, também fez substituições em maior escala. No primeiro, contra o Cruzeiro, usou um time en cada tempo. Diante dos rubro-negros, dividiu as mudanças, mas também trocou muitos nomes do seu onze inicial.

Após o fim de fevereiro, a maratona de partidas diminui um pouco e, caso avance de fase, a equipe passaria a disputar as etapas finais do Paulistão, com jogos mais espaçados. Entretanto, a final, que está marcada para a última semana de março, já emenda com o começo do Campeonato Brasileiro e da fase de grupos da Libertadores, principal competição da equipe em 2025.