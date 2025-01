Paulistão: Noroeste x Botafogo-SP é adiado após temporal

O confronto entre Noroeste e Botafogo-SP, válido pela terceira rodada do Paulistão, foi adiado devido ao forte temporal que atingiu Bauru na noite desta quinta-feira, 23. A partida, que estava sendo disputada no estádio Alfredo de Castilho, foi interrompida aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o gramado ficou encharcado e impraticável, com várias poças de água. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que o jogo será retomado nesta sexta-feira, 24, às 15h.

A paralisação foi decretada pelo árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo após as condições climáticas tornarem o jogo inviável, inclusive dificultando o contato visual entre os jogadores. A chuva intensa obrigou a equipe de arbitragem e os atletas a se recolherem aos vestiários, enquanto os torcedores tentavam se proteger das fortes pancadas no estádio Alfredão. Apesar das tentativas de aguardar melhorias no clima, a situação do gramado inviabilizou a continuidade da partida.

Inicialmente, a arbitragem concedeu um intervalo de 30 minutos para avaliar a possibilidade de retomada do jogo. No entanto, ao retornar ao campo, o gramado seguia encharcado, com sinais claros de que não suportaria a sequência da partida. Um novo intervalo de 30 minutos foi estabelecido, mas, mesmo após esse período, a volta da chuva intensa e o estado precário do campo forçaram a suspensão definitiva do jogo na noite de quinta-feira.

Também nesta quinta pela terceira rodada, o Mirassol derrotou o São Bernardo por 2 a 1, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

Apesar do alto volume de jogo e das chances criadas pelo São Bernardo, o Mirassol mostrou precisão ao aproveitar as oportunidades. Reinaldo foi o grande destaque da partida, contribuindo diretamente para os dois gols do Leão. Ele abriu o placar em cobrança de pênalti e, em seguida, deu a assistência para João Victor ampliar o marcador.

Nos minutos finais, aos 43 do segundo tempo, o São Bernardo conseguiu marcar o gol de honra com Felipe Azevedo, mas não houve tempo para buscar o empate. O placar terminou em 2 a 1, consolidando a segunda vitória do Mirassol na competição.

Com o resultado, o Mirassol alcançou os seis pontos e manteve a segunda posição no Grupo A, atrás apenas do líder Corinthians. O São Bernardo segue na segunda posição de seu grupo com seis pontos e perdeu a oportunidade de tomar a liderança do Palmeiras, no grupo D.