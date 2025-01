Saiba quais jogadores da Copinha devem reforçar o Corinthians no Paulistão

O Corinthians disputa a final da Copinha contra o São Paulo neste sábado (25), no Pacaembu. Em busca de seu 12º título na competição, o Timãozinho, comandado por Orlando Ribeiro, deixou uma boa impressão para a Fiel e também para Ramón Díaz, treinador do time profissional, que deve integrar alguns jovens à equipe principal.

— Temos já uma lista, mas não vamos falar nomes porque eles têm que estar todos motivados para a final. Vamos usá-los no Paulistão, estão fazendo um grande trabalho lá. Meus parabéns a eles, estão na final, estamos muito contentes com ele — revelou Emiliano Díaz, após a vitória do Corinthians sobre o Água Santa, na quarta-feira (22).

No começo da temporada, antes da disputa do torneio de juniores, a comissão técnica havia inscrito jogadores do Timãozinho na lista para o Campeonato Paulista. Entre eles estão os laterais Denner e Gabirel Caipira; os meias Dieguinho, Fernando Vera, Luiz Eduardo, Bahia, Pedro Thomas e Vitor Dourado; e os atacantes Nicollas e Gui Negão.

Além dos atletas, o goleiro Kauê completa 21 anos neste ano, ultrapassa o limite de idade para torneios de categorias de base, e deve ser integrado ao elenco profissional. O goleiro é um dos destaques do time e teve uma atuação de gala nas oitavas de final, quando a equipe eliminou o Ituano nos pênaltis.

Destaques da Copinha

Entre os jogadores que se destacaram no torneio de juniores estão o meia Bahia e o lateral Denner. O primeiro citado é o artilheiro do Corinthians na Copinha com cinco gols. O atleta se destaca por sua liderança em campo e pode ser novidade no profissional.

Timão chegou na decisão da Copinha (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

Ramón Díaz conta com muitas opções para a posição. José Martínez, Charles, Alex Santana, Raniele e Bidon, que atualmente está defendendo Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, disputam uma vaga no meio.

Nas últimas temporadas, o volante das categorias de base se destacaram na equipe profissional. Em 2023, Gabriel Moscardo foi promovido ao time profissional e foi vendido ao PSG, da França. No último ano, Breno Bidon foi campeão da Copinha e terminou o Brasileirão como titular de Ramón Díaz.

Os laterais também podem ser opções para no time titular. No lado esquerdo, Denner é um dos destaques, mas com 16 anos, será mantido nas categorias de base. Com 19 anos, Gabriel Caipira deve ser promovido por Ramón Díaz para disputar posição com Matheuzinho e Léo Mana.

Na última quarta-feira (22), o treinador do Timão revelou que tem acompanhado de perto os jovens e planejado espaço para eles no campeonato estadual. O argentino afirmou que já definiu os jogadores que serão promovidos, mas destacou que a final da Copinha pode abrir caminho para a promoção de mais atletas.

— Temos planificado, mas todos têm que brigar, jogar a final e ganhar. Nós, no Paulista, vamos usar eles. Eles sabem. Mas não vou dar nome por respeito a todos que estão fazendo lá. Corinthians tem obrigação de chegar a final. Parabéns a eles — escondeu