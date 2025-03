Ficha do jogo SAO PAT 24ª Rodada Novo Basquete Brasil Data e Hora sexta-feira, 28 de março, às 20h Local Ginásio do Morumbi, no Morumbi, em São Paulo Árbitro Onde assistir

O São Paulo volta à quadra no Novo Basquete Brasil (NBB) nesta sexta-feira (28). O time vai enfrentar o Pato Basquete, em partida válida pela 24ª rodada do campeonato. O jogo será no Ginásio do Morumbi, em São Paulo, e terá transmissão do Disney+ a partir das 20h (de Brasília).

Os times estão empatados com 40 pontos na classificação do NBB: o Pato na frente, na 13ª posição, e o São Paulo na 14ª posição.

São Paulo em partida contra o Vasco no Novo Basquete Brasil. O Vasco derrotou o São Paulo por 88x78 em 8 de março. Desde a partida anterior, o time paulista não venceu mais (Foto: Mauricio Moreira)

O São Paulo vem de quatro derrotas seguidas no NBB e tem apenas uma vitória em 2025, conquistada contra o Unifacisa com um 68 x 66.

Última partida dos times

Em seu último jogo, o São Paulo foi derrotado pelo União Corinthians. A partida aconteceu no dia 15 de março e teve placar de 95 x 75. Já o Pato derrotou o Paulistano na última quarta-feira (27) por 94 x 77. O jogo teve parciais de 14 x 26, 23 x 20, 20 x 23 e 20 x 25.

Pato Basquete em jogo contra o Brasília Basquete. O Pato Basquete derrotou o Brasília por 98x80 em 14 de março (Foto: Mauricio Moreira)

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x PATO - 24ª rodada do NBB

📅 Data: sexta-feira, 28 de março;

⌚ Horário: 20h (de Brasília);

🏟️ Local: Ginásio do Morumbi, no Morumbi, em São Paulo

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

