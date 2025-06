Vidente crava resultado de PSG x Botafogo no Mundial de Clubes

O Botafogo vai enfrentar o PSG na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (19). Para o duelo entre o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Liga dos Campeões, o vidente Luiz Filho fez uma leitura e cravou o vencedor do confronto.

No canal Renascer das Cartas, Luiz previu a postura do Paris Saint Germain no jogo para PSG x Botafogo. O time deve jogar de maneira bem fluída e tranquila, como tem sido ao longo da temporada. Ele apontou, ainda, que existem riscos de desequilíbrio, mas que a tendência era de um jogo tranquilo do clube francês.

Em contrapartida, a previsão do Botafogo já aponta para uma direção contrária, com o clube carioca tendo que mudar totalmente seu estilo de jogo. Ainda que a previsão seja de um Botafogo muito pressionado em campo, as cartas apontam que o clube vai mostrar um grande poder de resistência.

Apesar de existir uma pequena possibilidade de empate, Luiz apontou que o PSG deve ser o vencedor da partida, por ter cartas melhores. O vidente ainda apontou que há uma tendência de erros de arbitragem ou contusões acontecerem no jogo.

Glorioso fecha treino em preparação para PSG x Botafogo pelo Mundial de Clubes

Após a vitória sobre o Seattle Sounders, no domingo (15), por 2 a 1, o Botafogo segue a programação visando o confronto com o Paris Saint-Germain, pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa, na próxima quinta (19), no Rose Bowl, icônico estádio localizado em Pasadena, no subúrbio de Los Angeles.

O técnico Renato Paiva fechou o treino no Westmont College, em Santa Barbara, para ajustar o time que irá enfrentar o PSG. Os principais problemas identificados pelo treinador na estreia foram defensivos, algo que precisa ser corrigido para enfrentar o poderoso ataque francês.

Na segunda-feira (16), os atletas que atuaram por mais de 60 minutos na partida em Seattle ficaram no hotel fazendo treino regenerativo e academia, enquanto os demais foram ao Westmont College, o CT do Botafogo na Califórnia, para trabalhar sob a orientação de Renato Paiva.

Tempo firme

A semana tem sido quente e abafada em Pasadena, repetindo o que acontecera no domingo durante a goleada do PSG sobre o Atlético de Madrid, por 4 a 0. A previsão do tempo é que isso se mantenha ao longo da semana.

Na hora em que a bola rolou, os termômetros marcavam temperatura superior a 32°C, com sensação térmica beirando os 40 °C. Em entrevista coletiva, o treinador Luis Enrique criticou o horário da última partida, afirmando que é importante para que os europeus, em um fuso bem à frente, consigam ver os jogos, mas que isso atrapalha por conta do clima.