LA FC x Espérance: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Mundial de Clubes

Los Angeles FC e Espérance fazem a partida da vida, nesta sexta-feira (20), às 19h, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. A partida no Estádio Geodis Park, em Nashville, terá transmissão pelo DAZN (streaming), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

Como chegam as equipes?

O Espérance vem de derrota para o Flamengo por 2 a 0, na estréia no Mundial de Clubes, e busca a primeira vitória na competição para sonhar com a classificação na última rodada. A esperança da equipe tunisiana está nos pés do brasileiro Yan Sasse e do argelino Youcef Belaili, dono da única chance clara da equipe contra o Flamengo.

Atual campeão nacional, o Espérance precisa estabelecer a mesma solidez defensiva que implementou durante a temporada. Nas últimas 10 partidas, a equipe sofreu apenas quatro gols. Outro fator fundamental é a grande quantidade de torcedores tunisianos presentes nos Estados Unidos, a expectativa é de bom público pelo lado africano.

Por outro lado, o Los Angeles FC conta com os medalhões Olivier Giroud e Hugo Lloris, para sonhar com a primeira vitória na competição. Os americanos também perderam a primeira partida por 2 a 0, contra o Chelsea, e apostam as últimas fichas neste duelo contra os tunisianos.

Última equipe a se classificar para o Mundial de Clubes, o time é um dos anfitriões do torneio, ao lado do Inter Miami.

Confira as informações do jogo entre LA FC e Espérance pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

LA FC X ESPÉRANCE

2ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: Sexta-feira, 20 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Geodis Park, em Nashville (EUA);

📺 Onde assistir: Sportv, CazéTV (Youtube) e DAZN;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LA FC (Técnico: Steve Cherundolo)

Hugo Lloris; Sergi Palencia, Maxime Chanot, Eddie Segura e Ryan Hollingshead; Igor Jesus, Timothy Tillman e Mark Delgado; Cengiz Ünder, Olivier Giroud e Denis Bouanga.

ESPÉRANCE (Técnico: Manhar Kanzari)

Amanallah Memmiche; Raed Bouchniba, Yassine Meriah, Amine Tougai e Ben Hamida; Roger Aholou e Ghailene Chaalali; El Ayeb, Yan Sasse e Youcef Belaïli; Rodrigo Rodrigues.